Mit prominenten Küchenhelfern: Das perfekte Dinner feiert 20. Geburtstag mit Jubiläumswoche

Die VOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" feiert im März ihr 20-jähriges Jubiläum. Für die besondere Festwoche kehren Gastgeber aus zwei Jahrzehnten an den Herd zurück - unterstützt von prominenten Profi-Köchen wie Ralf Zacherl und Ali Güngörmüş.
Am 6. März 2006 lief die erste Folge von "Das perfekte Dinner" bei VOX. Seitdem haben sich unzählige Kandidaten Woche für Woche für den perfekten Abend ins Zeug gelegt und ordentlich aufgetischt. Zwanzig Jahre später ist die Koch-Doku deshalb aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Vom 2. bis 6. März (täglich um 19 Uhr) zelebriert der Sender das Jubiläum mit einer Festwoche.