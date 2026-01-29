Mit prominenten Küchenhelfern: Das perfekte Dinner feiert 20. Geburtstag mit Jubiläumswoche

Die VOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" feiert im März ihr 20-jähriges Jubiläum. Für die besondere Festwoche kehren Gastgeber aus zwei Jahrzehnten an den Herd zurück - unterstützt von prominenten Profi-Köchen wie Ralf Zacherl und Ali Güngörmüş.

Am 6. März 2006 lief die erste Folge von "Das perfekte Dinner" bei VOX. Seitdem haben sich unzählige Kandidaten Woche für Woche für den perfekten Abend ins Zeug gelegt und ordentlich aufgetischt. Zwanzig Jahre später ist die Koch-Doku deshalb aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Vom 2. bis 6. März (täglich um 19 Uhr) zelebriert der Sender das Jubiläum mit einer Festwoche.

Für die fünf Jubiläumsfolgen kehren Gastgeber aus zwei Jahrzehnten "Dinner"-Geschichte an den Herd zurück. Jeder von ihnen bekommt an seinem Abend prominente Verstärkung: Als "Schnippelhilfen" stehen den Hobbyköchen die Koch-Profis Ralf Zacherl, Haya Molcho, Mario Kotaska, Graciela Cucchiara und Ali Güngörmüş zur Seite. Wer wen unterstützt, bleibt bis zum Ende eine Überraschung.

Der Gewinn geht an den guten Zweck

Wie gewohnt vergeben die Gäste am Ende jedes Abends ihre Punkte für die Gastgeber. Der Unterschied zur normalen Woche: Das Preisgeld von 10.000 Euro wandert anlässlich des Jubiläums komplett an einen guten Zweck. Ergänzt werden die Folgen durch Rückblicke auf die vergangenen zwei Jahrzehnte.

4.796 Gastgeber öffneten ihre Küchen bei "Das perfekte Dinner" übrigens bisher für das Kamerateam, insgesamt 1.124 Gewinner kürte die Sendung. Dabei wurden mehr als 135.000 Punkte vergeben. Die magische 40 - also die volle Punktzahl - wurde in der gesamten Geschichte der Show nur 32 Mal erreicht, die durchschnittliche Gewinnerpunktzahl liegt bei 35.

"Das perfekte Dinner" verzeichnet auch nach 20 Jahren noch gute Quoten. Nach Angaben des Senders erzielte das Format im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku hierzulande durfte sich bereits über den Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Kochshow" freuen.