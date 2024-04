Drei Senioren leben in Bad Cannstatt ihre Leidenschaft für Vinyl

11 Arnold Maiwald, Helmut Faber und Klaus Reiß (v.li.) in ihrem Geschäft „Die Schallplatte“. Foto: Iris Frey

Ein früherer Notar, ein ehemaliger Stadtplaner und ein Ex-Schreiner haben sich zusammengetan und einen Schallplattenladen eröffnet. Was steckt dahinter?











Link kopiert



Klaus Reiß, Arnold Maiwald und Helmut Faber haben in der Cannstatter Altstadt in der Spreuergasse am Jakobsbrunnen ein Geschäft für Schallplatten eröffnet. Sie haben ganz unterschiedliche Biografien, kennen sich aber schon länger. Eins eint sie: Sie mögen Vinyl. Und sie freuen sich darauf, das Herz Bad Cannstatts zu beleben.