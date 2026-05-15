Mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Only Margo bekommt zweite Staffel

Keine wirkliche Überraschung nach den guten Kritiken: "Only Margo" mit Elle Fanning, Nicole Kidman und Michelle Pfeiffer geht in Runde zwei. Das sagt Elle Fanning über die Verlängerung.
Am 20. Mai 2026 zeigt Apple TV die letzte Folge der ersten Staffel von "Only Margo" - doch für Nachschub ist gesorgt. Wie der Streamingdienst jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, erhält die gefeierte Serie eine zweite Season. Die Dramedy erzählt von der jungen Mutter Margo (Elle Fanning, 28), die dringend Geld braucht. Sie meldet sich deshalb auf der für erotische Inhalte bekannten Plattform OnlyFans an.