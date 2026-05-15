Mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman: Only Margo bekommt zweite Staffel

Keine wirkliche Überraschung nach den guten Kritiken: "Only Margo" mit Elle Fanning, Nicole Kidman und Michelle Pfeiffer geht in Runde zwei. Das sagt Elle Fanning über die Verlängerung.

Am 20. Mai 2026 zeigt Apple TV die letzte Folge der ersten Staffel von "Only Margo" - doch für Nachschub ist gesorgt. Wie der Streamingdienst jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, erhält die gefeierte Serie eine zweite Season. Die Dramedy erzählt von der jungen Mutter Margo (Elle Fanning, 28), die dringend Geld braucht. Sie meldet sich deshalb auf der für erotische Inhalte bekannten Plattform OnlyFans an.

"Das Abenteuer, Margo auf den Bildschirm zu bringen, gehört zu den größten Freuden meines Lebens", sagte Elle Fanning laut Apple TV. Sie verkörpert in der Serie nach dem Roman "Margo's Got Money Troubles" von Rufi Thorpe nicht nur die Titelrolle, sondern ist auch als ausführende Produzentin aktiv.

"Euch erwartet eine wilde, chaotische und wunderschöne Reise."

"Als ich Rufis beeindruckende Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, fühlte sie sich absolut originell und vor allem menschlich an", gab Fanning zu Protokoll. "Die Möglichkeit zu bekommen, in einer zweiten Staffel mehr von Margos Sorgen, Kreativität, Furchtlosigkeit und Authentizität zu zeigen, begeistert mich und macht mich sehr glücklich", so die Schauspielerin. Und verspricht: "Euch erwartet eine wilde, chaotische und wunderschöne Reise."

Serienschöpfer und Drehbuchautor von "Only Margo" ist David E. Kelley (70), der als Mastermind hinter "Ally McBeal" bekannt wurde. "Ich habe mich sofort in Rufis Welt und die unvorhersehbaren Charaktere verliebt", sagte er zu Apple TV. "Es ist sehr erfüllend zu sehen, wie das Publikum diese Serie aufgenommen hat", so Kelley weiter. Er könne es "kaum erwarten, die Geschichte gemeinsam mit unseren Partner:innen bei Apple und A24 fortzusetzen".

"Only Margo": Gefeiert von Kritikern und Publikum

"Only Margo" wurde bei seinem Start im März dieses Jahres von Kritik und Publikum gefeiert. Bei der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" sind 97 Prozent aller Bewertungen positiv.

Bei den Gotham TV Awards ist neben Elle Fanning als bester Hauptdarstellerin auch Michelle Pfeiffer (68) als Nebendarstellerin nominiert. Die Frau von David E. Kelley verkörpert Margos Mutter, eine ehemalige Hooters-Kellnerin. Zum Cast gehört außerdem "Parks and Recreation"-Star Nick Offerman (55) als Margos Vater, ein suchtkranker Ex-Wrestler. Nicole Kidman (58) spielt wiederum eine Ex-Wrestlerin, die Margo unterstützt.