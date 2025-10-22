Mit Louis Vuitton: Rihanna verliert 36 Millionen Dollar durch gescheiterte Kooperation

Durch eine gescheiterte Kooperation mit Louis Vuitton hat Rihanna offenbar mehrere Millionen verloren. Ihrem Status als eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen aus der Musikbranche schadet das allerdings kaum.

Rihanna (37) ist dank ihrer Mode- und Kosmetikfirmen eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Unterhaltungsbranche. Vor einigen Jahren musste die Sängerin aber offenbar einen herben finanziellen Rückschlag hinnehmen, wie jetzt aus Unternehmensunterlagen hervorgeht. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hat Rihanna durch ihr gescheitertes Modeprojekt mit Louis Vuitton rund 36 Millionen Dollar (etwa 31 Millionen Euro) verloren.

2019 hatte die heute 37-Jährige gemeinsam mit der französischen Luxusgruppe LVMH ihre eigene Modemarke Fenty ins Leben gerufen - als erste Schwarze Frau, die eine Marke unter dem Dach des Konzerns führen durfte. Doch trotz großer Erwartungen und medialem Hype blieb der Erfolg aus: 2021 wurde das Label wieder eingestellt.

Rihannas Modemarke floppte während Corona-Pandemie

Als Grund gilt vor allem die Corona-Pandemie. Reisebeschränkungen hätten es der als detailverliebt geltenden Designerin laut "Daily Mail" unmöglich gemacht, persönlich die Ateliers in Paris und die italienischen Produktionsstätten zu besuchen.

Rihanna hatte nach Berichten knapp 35 Millionen Dollar in das Projekt investiert, während LVMH etwa die gleiche Summe beisteuerte. Der französische Geschäftszweig lief unter dem Namen "Project Loud France" - eine Anspielung auf Rihannas fünftes Studioalbum "Loud". Über ihre britische Holdinggesellschaft Denim UK Holdings hielt sie knapp die Hälfte der Anteile.

Trotz der Starpower blieb Fenty Fashion ein Flop: Die Kollektion, die für den Luxusmarkt konzipiert war, setzte auf minimalistische Designs, aber hohe Preise - fast 1.000 Dollar für eine gesteppte Jeansjacke oder 810 Dollar für ein Korsagenkleid. Die Linie konnte weder Kritiker noch Kundschaft dauerhaft überzeugen, während ihre Beauty- und Lingerie-Marken mit ihrer inklusiven und vergleichsweise erschwinglichen Ausrichtung Milliardenumsätze generieren.

Rihanna und LVMH einigten sich schließlich darauf, den Fokus auf die erfolgreicheren Bereiche ihres Imperiums zu legen - insbesondere auf Fenty Beauty, Fenty Skin und die Dessouslinie Savage X Fenty.

Rihanna nach wie vor eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen

Trotz des Fehlschlags bleibt Rihanna eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Gegenwart. Mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar wurde sie 2022 die jüngste Selfmade-Milliardärin der Vereinigten Staaten.

Zudem zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten: Seit ihrem Durchbruch mit "Pon de Replay" im Jahr 2005 hat die aus Barbados stammende Sängerin über 250 Millionen Tonträger verkauft, 14 Nummer-eins-Hits in den US-Charts gelandet und neun Grammy Awards gewonnen. Songs wie "Umbrella", "We Found Love", "Diamonds" oder "Work" machten sie zu einer globalen Musik-Ikone. Nach einer langen musikalischen Pause kehrte sie 2023 mit einem Auftritt beim Super Bowl auf die Bühne zurück und gab gleichzeitig ihre zweite Schwangerschaft bekannt.

Mittlerweile ist sie dreifache Mutter: Mit Rapper A$AP Rocky (37) hat sie die Söhne RZA (3), Riot (2) und seit Kurzem eine Tochter namens Rocki Irish Mayers.