Mit Louis Vuitton: Rihanna verliert 36 Millionen Dollar durch gescheiterte Kooperation

Durch eine gescheiterte Kooperation mit Louis Vuitton hat Rihanna offenbar mehrere Millionen verloren. Ihrem Status als eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen aus der Musikbranche schadet das allerdings kaum.
Rihanna (37) ist dank ihrer Mode- und Kosmetikfirmen eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Unterhaltungsbranche. Vor einigen Jahren musste die Sängerin aber offenbar einen herben finanziellen Rückschlag hinnehmen, wie jetzt aus Unternehmensunterlagen hervorgeht. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hat Rihanna durch ihr gescheitertes Modeprojekt mit Louis Vuitton rund 36 Millionen Dollar (etwa 31 Millionen Euro) verloren.