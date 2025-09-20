Mit ihr hat er einen Sohn: Partnerin vor Maria Riesch: Marcus Höfl wieder mit Ex zusammen

Marcus Höfl hat nach der Scheidung von Ski-Ass Maria Riesch wieder eine Frau an seiner Seite - und die ist keine Unbekannte. Nach 16 Jahren hat der Sportmanager zurück zu seiner Ex-Freundin Marion Popp gefunden, mit der er einen Sohn hat.
Marcus Höfl (51) ist nach der Scheidung von Maria Riesch (40) wieder in einer Beziehung. Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um seine Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes, Marion Popp (50). Nach 16 Jahren Trennung haben der Sportmanager und die Unternehmerin wieder zueinander zurückgefunden, wie er der "Bild"-Zeitung bestätigt. "Marion und ich sind fest zusammen und wir sind sehr glücklich", erklärt Höfl dem Blatt. "Es fühlt sich rundum gut an. Und noch mal ganz anders als während unserer ersten Beziehung. Erwachsener und entspannter."