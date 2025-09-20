Mit ihr hat er einen Sohn: Partnerin vor Maria Riesch: Marcus Höfl wieder mit Ex zusammen

Marcus Höfl hat nach der Scheidung von Ski-Ass Maria Riesch wieder eine Frau an seiner Seite - und die ist keine Unbekannte. Nach 16 Jahren hat der Sportmanager zurück zu seiner Ex-Freundin Marion Popp gefunden, mit der er einen Sohn hat.

Marcus Höfl (51) ist nach der Scheidung von Maria Riesch (40) wieder in einer Beziehung. Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um seine Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes, Marion Popp (50). Nach 16 Jahren Trennung haben der Sportmanager und die Unternehmerin wieder zueinander zurückgefunden, wie er der "Bild"-Zeitung bestätigt. "Marion und ich sind fest zusammen und wir sind sehr glücklich", erklärt Höfl dem Blatt. "Es fühlt sich rundum gut an. Und noch mal ganz anders als während unserer ersten Beziehung. Erwachsener und entspannter."

Höfl und Popp waren bis 2009 ein Paar und haben zusammen Sohn Luca (19). Danach fanden beide prominente neue Partner: Während Höfl von 2011 bis Januar 2025 mit Ski-Star Maria Riesch verheiratet war, fand Popp ihr Glück mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (74), mit dem sie von 2014 bis Dezember 2024 zusammen war.

Der gemeinsame Sohn verband sie immer

Wegen ihres Sohnes Luca blieben Höfl und Popp all die Jahre in Kontakt. Im November 2024 näherten sich die beiden dann wieder an, nachdem der Vater des 51-Jährigen an Krebs erkrankt war. "Marion stand mir auf großartige Weise bei, als mein Vater krank wurde. Das war sehr wichtig für mich. Aus Freundschaft wurde so ganz langsam wieder Liebe", erzählt Höfl.

Inzwischen wohnt das alte neue Paar gemeinsam in Kitzbühel. Zudem wird Höfl bald eine Wohnung in New York beziehen, wo er wegen seiner Arbeit mit NBA-Stars wie Dennis Schröder (32) regelmäßig beruflich zu tun hat. Popp arbeitet in München, aber sie wird ihren Partner immer wieder auch in die USA begleiten. Genau daran war die Beziehung vor 16 Jahren nämlich gescheitert: "Ich war damals beruflich nur unterwegs und hatte gar keine Zeit für unser Familienleben. Das ist heute anders. Marion und ich freuen uns sehr, dass wir uns wieder gefunden haben."

Auch Maria Riesch ist neu vergeben

Marcus Höfl und Maria Riesch hatten ihre Trennung nach 13 Ehejahren im August 2024 bekannt gegeben, im Januar wurde die Ehe geschieden. "So eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben", sagte Riesch der "Gala". Das ehemalige Paar habe sich "langsam, aber stetig voneinander entfernt", einen bestimmten Auslöser gebe es nicht. Wichtig sei ihr gewesen, dass sie "in Freundschaft auseinandergehen".

Auch die Ski-Olympiasiegerin ist inzwischen neu vergeben: Seit rund einem halben Jahr ist sie mit Johann Schrempf (65) zusammen. Der 25 Jahre ältere Traveling Operation Manager sei "der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann", schwärmte Riesch kürzlich im Interview mit der "Bunten".

Die Scheidung von Marion Popp und Wolfgang Niersbach läuft derzeit noch. Das Paar hatte 2023 nach neun Jahren Beziehung geheiratet.