Mit herzlichem Gruß: Keine Marmelade für Suits-Star Patrick J. Adams? - Meghan reagiert

Patrick J. Adams hat in einem Podcast verraten, dass er bislang kein Marmeladenglas von Meghans Lifestyle-Marke As ever erhalten hat. Die Duchess of Sussex reagierte prompt - mit einem persönlichen Instagram-Kommentar.

Patrick J. Adams (44) hat bei seinem früheren Serien-Partner keinen Stein im Brett - zumindest nicht, was Marmelade betrifft. Der kanadische Schauspieler, der in der Erfolgsserie "Suits" jahrelang an der Seite der heuteigen Herzogin Meghan (44) vor der Kamera stand, plauderte im Podcast "Not Skinny But Not Fat" aus, dass er bislang kein Glas der Marmelade aus Meghans Lifestyle-Linie erhalten hatte. Der Duchess of Sussex blieb das nicht verborgen - sie meldete sich mit einem seltenen persönlichen Kommentar auf Instagram zu Wort.

"Marmelade ist auf dem Weg zu dir Patrick J. Adams & Troian Bellisario. Eine Umarmung an die süßen Kleinen. Grüß deine Mama herzlich von mir", schrieb Meghan am 2. April unter ein Instagram-Video des Podcasts - und taggte nicht nur ihren ehemaligen Serienkollegen, sondern auch dessen Frau, die Schauspielerin Troian Bellisario (40). Mit den "süßen Kleinen" sind laut "People"-Magazin die drei gemeinsamen Töchter des Paares - Aurora (7), Elliot (4) und die zwei Monate alte Imogen gemeint.

Adams staunte: "Du hast Marmelade bekommen?"

Der Anlass für den Austausch war eine Episode des Podcasts von Moderatorin Amanda Hirsch, die am 31. März ausgestrahlt wurde. Hirsch hatte Adams erzählt, dass sie seinerzeit - im Frühjahr 2025 - ein Glas Marmelade von Meghan erhalten hatte, handgeschrieben adressiert, mit Meghans charakteristischer Kalligrafie, die Adams laut dem "US-Magazin" als "tadellose Handschrift" lobte. Adams selbst war damals offenbar übergangen worden. "Du hast Marmelade bekommen? Ich habe keine Marmelade bekommen", so Adams im Gespräch. Scherzhaft fügte er hinzu, man sollte das Glas doch endlich aufmachen - und Hirsch stimmte zu, sie hätte es eigentlich mitbringen sollen.

Marmelade ist seit dem Start von Meghans Lifestyle-Linie ein echtes Markenzeichen. Zunächst unter dem Namen American Riviera Orchard gestartet und im Februar 2025 in As ever umbenannt, schickte die Duchess im Frühjahr 2024 erste Gläser an einen ausgewählten Kreis von Freundinnen und Bekannten - darunter Kris Jenner, Chrissy Teigen, Mindy Kaling sowie ihre frühere "Suits"-Kollegin Abigail Spencer. Einige Wochen nach dem Start ihrer Netflix-Sendung "With Love, Meghan" wurden die ersten Produkte der Marke dann regulär käuflich - Fruchtaufstriche in den Sorten Himbeere, Orangenmarmelade und Erdbeere, außerdem Blütenstreusel, Backmischungen und Tees. Inzwischen umfasst das Sortiment auch Honig, Wein und Kerzen.

Vom Set in die Unternehmerinnenwelt

Meghan Markle und Patrick J. Adams spielten von 2011 bis 2018 gemeinsam in "Suits" - sie als Anwaltsgehilfin Rachel Zane, er als Anwaltspraktikant Mike Ross, die im Serienuniversum ein Paar wurden. Als Meghan im November 2017 ihre Verlobung mit Prinz Harry (41) bekanntgab, zog sie sich von der Serie zurück.

Dass die Serie überhaupt noch einmal so breite Aufmerksamkeit erfahren würde, war lange nicht absehbar. Als "Suits" im Sommer 2023 erstmals auf Netflix verfügbar wurde, erlebte die Show eine regelrechte Renaissance - ein Phänomen, das Meghan bei einem Auftritt bei Varietys Power of Women-Event im November 2023 schlicht kommentierte: "Gute Sendungen halten ewig."