Mit herzlichem Gruß: Keine Marmelade für Suits-Star Patrick J. Adams? - Meghan reagiert

Patrick J. Adams hat in einem Podcast verraten, dass er bislang kein Marmeladenglas von Meghans Lifestyle-Marke As ever erhalten hat. Die Duchess of Sussex reagierte prompt - mit einem persönlichen Instagram-Kommentar.
Patrick J. Adams (44) hat bei seinem früheren Serien-Partner keinen Stein im Brett - zumindest nicht, was Marmelade betrifft. Der kanadische Schauspieler, der in der Erfolgsserie "Suits" jahrelang an der Seite der heuteigen Herzogin Meghan (44) vor der Kamera stand, plauderte im Podcast "Not Skinny But Not Fat" aus, dass er bislang kein Glas der Marmelade aus Meghans Lifestyle-Linie erhalten hatte. Der Duchess of Sussex blieb das nicht verborgen - sie meldete sich mit einem seltenen persönlichen Kommentar auf Instagram zu Wort.