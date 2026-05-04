Heidi Klums Sohn Henry Samuel hat seiner Schwester Leni zum 22. Geburtstag gratuliert. Der 20-Jährige postete dazu gemeinsame Kinderbilder.
Ihre Familie lässt sie bei Instagram hochleben: Leni Klum feiert an diesem Montag ihren 22. Geburtstag. Nachdem Mutter Heidi Klum (52) bereits ihre Glückwünsche via Social Media überbracht hatte, meldete sich nun auch Lenis Bruder Henry Samuel (20) zu Wort. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, Leni", schrieb der Zweitälteste der Familie mit einem Herz-Emoji versehen in seinem Posting.