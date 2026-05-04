Ihre Familie lässt sie bei Instagram hochleben: Leni Klum feiert an diesem Montag ihren 22. Geburtstag. Nachdem Mutter Heidi Klum (52) bereits ihre Glückwünsche via Social Media überbracht hatte, meldete sich nun auch Lenis Bruder Henry Samuel (20) zu Wort. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, Leni", schrieb der Zweitälteste der Familie mit einem Herz-Emoji versehen in seinem Posting.

Gemeinsame Arbeit vor der Kamera Er fügte zwei zuckersüße Kinderfotos der Geschwister hinzu. Auf einem der Schnappschüsse gibt Leni ihrem kleinen Bruder einen Kuss, auf dem anderen Bild liegen die beiden Kopf an Kopf auf dem Rücken. Die Kinder von Heidi Klum hatten offensichtlich schon immer eine enge Bindung zueinander, die in diesem Frühjahr auch in einer zweiteiligen Doku-Reihe deutlich wurde. "On & Off the Catwalk" begleitete Heidi Klum und ihre beiden Kinder, die sich ebenfalls auf dem Weg zum erfolgreichen Model befinden. Für eine Ausgabe des US-Magazins "Paper" posierte die "Germany's next Topmodel"-Chefin im Zuge dessen erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Sohn für ein Titelbild.

Klum hatte bereits zuvor ihrer Tochter zum Geburtstag gratuliert. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: "Happy Birthday Leni", und ergänzte ein Party- und ein Herz-Emoji. Weiter fügte sie an: "Mein erstgeborenes Kind. Vor 22 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz auf dich, Leni, und ich liebe dich von ganzem Herzen."

Leni Klum ist Heidi Klums älteste Tochter und stammt aus deren früherer Beziehung mit dem italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore (76). Großgezogen wurde sie vom späteren Ehemann ihrer Mutter, dem britischen Sänger Seal (63), der sie 2009 adoptierte. Heidi Klum hat insgesamt vier Kinder. Neben Leni stammen Henry, Johan (19) und Lou (16) aus der Ehe mit Seal. Seit August 2019 ist Klum mit dem deutschen Musiker Tom Kaulitz (36) von der Band Tokio Hotel verheiratet.