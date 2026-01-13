Patrick Dempsey wird runde 60 Jahre alt. Der Anlass dürfte bei Herzklopfen bei Millionen Fans weltweit verursachen. Denn auch ohne Arztkittel ist "McDreamy" als Rennfahrer, Familienvater und Kämpfer gegen den Krebs immer noch ein echter Traumtyp.
Schauspieler Patrick Dempsey wird am Dienstag 60 Jahre alt. Und doch wirkt dieser Mann, als hätte die Zeit bei ihm höflich angeklopft - und sich dann diskret zurückgezogen. Sein Blick. Sein Lächeln. Diese Mischung aus Souveränität und Wärme. Für Millionen Fans bleibt er das, was Fernsehen nur selten hervorbringt: ein Schwarm für Generationen. Auch als Rennfahrer, Familienvater und Lebensretter ist der ehemalige "McDreamy" aus "Grey's Anatomy" heute noch ein Fanliebling.