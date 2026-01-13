Patrick Dempsey wird runde 60 Jahre alt. Der Anlass dürfte bei Herzklopfen bei Millionen Fans weltweit verursachen. Denn auch ohne Arztkittel ist "McDreamy" als Rennfahrer, Familienvater und Kämpfer gegen den Krebs immer noch ein echter Traumtyp.

Schauspieler Patrick Dempsey wird am Dienstag 60 Jahre alt. Und doch wirkt dieser Mann, als hätte die Zeit bei ihm höflich angeklopft - und sich dann diskret zurückgezogen. Sein Blick. Sein Lächeln. Diese Mischung aus Souveränität und Wärme. Für Millionen Fans bleibt er das, was Fernsehen nur selten hervorbringt: ein Schwarm für Generationen. Auch als Rennfahrer, Familienvater und Lebensretter ist der ehemalige "McDreamy" aus "Grey's Anatomy" heute noch ein Fanliebling.

Der Arzt, der Fantasien weckt Seine Rolle als Dr. Derek Shepherd (2005-2015, 2020-2021) in der weltweit erfolgreichen Arztserie "Grey's Anatomy" (seit 2005) machte aus Patrick Dempsey eine universelle Projektionsfläche für romantische Träume - bis heute. In der Serie ist er der elegante Neurochirurg mit den weichen Augen und der ruhigen Stimme. Ein Mann, der zuhört, der liebt, der bleibt. "McDreamy" ist seither nicht nur sein Serien-Spitzname. Es ist ein Versprechen. Und es funktioniert weltweit.

Von der "Amöbe" zum "Sexiest Man Alive"

Die Serie macht Dempsey ab 2005 unsterblich. Millionen Zuschauer fühlten sich Folge für Folge von ihm verstanden und getröstet. Legendäre Rollen-Sätze wie "Heute ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten" werden damals zu emotionalen Ankern. Für seine Rolle als Arzt am Seattle Grace Hospital wurde er mehrfach für den Golden Globe als bester Seriendarsteller nominiert. Nach seinem überraschenden Serien-Ende 2015 stößt er 2020 und 2021 nochmals zum erfolgreichen TV-Ensemble hinzu. Nach seinem endgültigen Ausstieg bleibt Dempsey das Sex-Symbol. 2023 kürt ihn das "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive." Kurz nach seiner Wahl scherzt Dempsey in einem Video: "Endlich! Ich bin Sexiest Man Alive - für die nächsten zehn Jahre. Warum sollte es jemanden nach mir geben?"

Kaum zu glauben, dass es um Dempseys Attraktivität in seiner Jugend noch gänzlich anders bestellt ist. In einem Interview mit "abc news" 2016 bekennt er im Rückblick: Lange vor "McDreamy" wird er von seinen Klassenkameraden in seiner Heimat Lewiston im Bundesstaat Maine noch "Amöbe" genannt: "Ich war damals ziemlich klein und unscheinbar und erhielt deshalb diesen Spitznamen. Ich war ein eben echter Spätentwickler."

Unerfüllter Traum vom Zirkusleben

Sein Heimatort wird ihm damals zu eng. Eines seiner frühesten Talente soll ihm zur Flucht dienen. Artistisch jongliert der junge Dempsey mit Bällen und Keulen und nimmt an zahlreichen Wettbewerben teil. So reift in ihm der Wunsch, sich dem berühmten Zirkus "Ringling Bros." anzuschließen: "Aber ich war zu jung, sie nahmen mich nicht auf."

Bald danach soll sein zweiter großer Traum in Erfüllung gehen: die professionelle Schauspielerei. Mit einer seiner ersten Filmrollen 1987 in "Can't buy me love" gewinnt er den Young Artist Award. Seine Leichtigkeit und sein natürlicher Charme passen perfekt in die Zeit. 1995 wirkt er bei "Outbreak - Lautlose Killer" erstmals in einem weltweiten Blockbuster mit. Als Reese Witherspoons (49) Verlobter bringt er sich 2002 in "Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen" für alle sichtbar als Traumtyp-Kandidat ins Rennen. 2005 stellt sein Einstieg bei "Grey's Anatomy" sein Leben komplett auf den Kopf - bis heute.

Scheidung 2015 im letzten Moment abgewendet

Aufsehen erregt immer wieder Dempseys Privatleben. 1987, im Jahr seines Durchbruchs im Filmgeschäft, heiratet der damals 21-Jährige für viele völlig überraschend seine 27 Jahre ältere Managerin Rocky Parker (1940-2014). Sie ist die Mutter eines seiner besten Freunde. Die unkonventionelle Ehe scheitert 1994. Wenige Jahre später verliebt er sich in die Visagistin Jillian Fink (59) und heiratet sie 1999. Ihre Ehe bringt mit Tochter Talula Fyfe (23) und den Zwillingen Darby Galen und Sullivan Patrick (beide 18) drei Kinder hervor.

2015 ist Dempseys Schicksalsjahr. Per vermeintlichem Serientod steigt er bei "Grey's Anatomy" aus. Und auch seine Ehe scheint am Ende. Das Ehepaar trennt sich, reicht sogar die Scheidung ein. Doch es folgt die Kehrtwende. Dempsey erkennt laut "Spiegel": "Ich war nicht bereit, sie aufzugeben." Dempsey und seine Frau finden wieder zusammen und sind heute, zehn Jahre nach der Beinahe-Scheidung, wieder die Fixpunkte im Leben des jeweils anderen. Zum 26. Hochzeitstag im vergangenen Jahr postet Dempsey bei Instagram sein Liebesbekenntnis an Jillian: "Ein Leben ohne dich ist für mich nicht vorstellbar. Du liebst meine Schwächen genauso wie meine Stärken."

Kampf gegen Krebs mit dem Dempsey Center

Wie wichtig Patrick Dempsey Familie ist, zeigt auch sein privates Engagement. Seit 2008 setzt er sich mit seiner eigenen Stiftung und dem Dempsey Center in seiner Heimat Maine im Kampf gegen den Krebs ein. Anlass hierfür war die Krebs-Erkrankung seiner Mutter Amanda und deren Tod 2014.

Das Dempsey Center hat der ehemalige Serien-Arzt zum Informationszentrum rund um die Erkrankung ausgebaut. Mit Veranstaltungen wie der Dempsey Challenge, einem jährlichen Charity-Radrennen, sammelt er fleißig Millionen-Spenden für den guten Zweck. Dempsey bleibt seiner Rolle als Lebensretter treu, auch fünf Jahre nach seinem Abschied bei "Grey's Anatomy."

Happy Birthday, McDreamy!

Auch mit 60 ist Dempsey omnipräsent. Wenn er nicht gerade für ein neues TV- oder Filmprojekt dreht, wirbt er für Kosmetik oder Mode. Oder er setzt sich ans Steuer eines Sportwagens deutscher Herkunft und bestreitet professionelle Autorennen. Mit seinem 2003 gegründeten Rennstall Dempsey Racing nimmt er an den berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans und Daytona teil. 2025 präsentiert er sich stolz bei Instagram, lässig aus dem Rennanzug gepellt, im Fahrerlager der italienischen Rennstrecke von Monza.

So gut wie Hunderte Pferdestärken hat er auch sein heutiges Leben im Griff. "Ohne 'Grey's Anatomy' wäre ich nicht da, wo ich heute bin", ist sich Dempsey bewusst. "Die Frage ist: Werde ich jemals auch für etwas Anderes bekannt sein?" Angesichts seines klaren Bekenntnisses zu Ehe, Familie und Heimat und seines Engagements gegen den Krebs kann die Antwort nur lauten: "Ja, ganz sicher." Mit seinen grauen Schläfen, um die sich Ehefrau Jillian rührend kümmert, hat Dempsey den Sex-Appeal eines Mannes, der bei sich angekommen ist. Happy Birthday, McDreamy!