Mit Galatasaray in Monaco: Horror-Debüt für Ex-Kickers-Keeper Günay Güvenc

Schlimmerr kann ein Champions-League-Debüt nicht verlaufen. Ex-Kickers-Keeper Günay Güvenc kassiert nach seiner Einwechslung sofort ein Tor – und verliert mit Galatasaray in Monaco.

Galatasaray Istanbul verlor in der Champions League bei AS Monaco mit 0:1. Und ein ehemaliger Torwart der Stuttgarter Kickers konnte einem nur leid tun: Günay Güvenc (34) kam nach einer Oberschenkelverletzung von Stammkeeper Ugurcan Cakir (29) in der 68. Spielminute zwar zu seinem Debüt in der Königsklasse. Doch ohne den Ball einmal berührt zu haben, kassierte er, Sekunden nach seiner Einwechslung, das entscheidende Gegentor.

Bei einem Monaco-Eckball sah der 34-Jährige nicht besonders glücklich aus. Der in Neu-Ulm geborene Deutsch-Türke, der ohne Aufwärmen ins Spiel kam, war im Fünfmeterraum nicht Herr der Lage, blieb auf der Linie kleben und musste sofort hinter sich greifen. Monaco-Stürmer Balogun drückte den Ball zum entscheidenden Tor für das Team von Trainer Sebastien Pocognoli über die Linie. Die Niederlage für Galatasaray – Leroy Sané und Ilkay Gündogan standen in der Startelf – war perfekt.

Güvenc spielte von 2009 bis 2013 bei den Stuttgarter Kickers. Er stieg mit den Blauen unter Chefcoach Dirk Schuster und Torwarttrainer Tobias Linse in die dritte Liga auf. Seine Torwartkollegen hießen Daniel Wagner und Markus Krauss. Nach der Zeit in Degerloch zog es Güvenc in die Türkei. Von 2013 bis 2016 stand er bei Besiktas unter Vertrag. Nach Stationen bei kleineren türkische Clubs unterschrieb er 2023 bei Galatasaray. Dort erlebte er nun dieses Horror-Debüt in der Königsklasse. Was an seinen grundsätzlichen Qualitäten zwischen den Pfosten nichts ändert.