Mit Galatasaray in Monaco: Horror-Debüt für Ex-Kickers-Keeper Günay Güvenc

Schlimmerr kann ein Champions-League-Debüt nicht verlaufen. Ex-Kickers-Keeper Günay Güvenc kassiert nach seiner Einwechslung sofort ein Tor – und verliert mit Galatasaray in Monaco.
Galatasaray Istanbul verlor in der Champions League bei AS Monaco mit 0:1. Und ein ehemaliger Torwart der Stuttgarter Kickers konnte einem nur leid tun: Günay Güvenc (34) kam nach einer Oberschenkelverletzung von Stammkeeper Ugurcan Cakir (29) in der 68. Spielminute zwar zu seinem Debüt in der Königsklasse. Doch ohne den Ball einmal berührt zu haben, kassierte er, Sekunden nach seiner Einwechslung, das entscheidende Gegentor.