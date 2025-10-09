Sarah Jessica Parker sorgte bei der diesjährigen Gala des New York City Ballet für Aufsehen: Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich mit übergroßen Flügeln.

Sarah Jessica Parker (60) hat einen beflügelten Auftritt hingelegt. Bei der Gala des New York City Ballet am 8. Oktober erschien die Schauspielerin in einem spektakulären Ensemble: Die 60-Jährige posierte in einem cremefarbenen Minikleid mit schwarzem Netzstoff, der in eine lange Schleppe übergeht. Kombiniert wurde das Outfit der niederländischen Designerin Iris van Herpen (41) mit übergroßen Flügeln aus Tüll.

Dazu trug Parker schwarze High Heels und einen eleganten Sleek-Dutt. Ihre Augen betonte sie mit dunklem Make-up. Begleitet wurde sie von ihrem langjährigen Ehemann Matthew Broderick (63), der im klassischen, schwarzen Smoking erschien.

Weitere Promis besuchen die Gala

Neben Sarah Jessica Parker und ihrem Ehemann Matthew Broderick besuchte auch ihre "And Just Like That"-Kollegin Nicole Ari Parker (55) die Gala. Die Schauspielerin erschien in einem roten Abendkleid mit gerüschtem Oberteil und Cut-Outs. Ihre Haare trug sie ebenfalls im beliebten Sleek-Look.

Julia Fox (35) setzte in Sachen Extravaganz noch einen obendrauf: Die Ex-Partnerin von Rapper Kanye West (48) erschien in einem silbernen Kleid mit auffälligen Cut-Outs, das sie mit limettengrünen High Heels kombinierte. Ihr brünettes Haar war an den Spitzen lila gefärbt und sorgte für zusätzliche Akzente.

Mick Jagger (82), Frontmann der britischen Rockband The Rolling Stones, und seine Verlobte Melanie Hamrick (38) entschieden sich für deutlich schlichtere Looks: Der Musiker trug einen schwarzen Blazer über einem schwarz-weiß gemusterten Hemd und passender Hose, während Hamrick ein schlichtes, figurbetontes Kleid mit seitlichem Schlitz wählte.