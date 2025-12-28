Regisseurin Veronica Rodriguez spricht über den dritten Teil der beliebten Filmreihe "Camp Rock 3". Neben bekannten Songs aus den früheren Filmen können sich Fans auch auf neue Lieder der Jonas Brothers freuen.

Regisseurin Veronica Rodriguez hat einen Vorgeschmack auf die Musik des kommenden Films "Camp Rock 3" gegeben. "Wir haben natürlich auch einige unserer Original-Songs wieder mit dabei", verriet sie gegenüber "Entertainment Weekly". "Einige haben wir überarbeitet, andere haben wir unverändert gelassen, weil sie einfach so gut sind. Fans können sich auch auf neue Musik freuen."

Disney kündigte im September an, die beliebte Filmreihe mit einer neuen Generation von Camp-Teilnehmern fortzusetzen. Gleichzeitig sollen auch einige vertraute Gesichter zurückkehren - darunter die Jonas Brothers, die im dritten Teil erneut als Band Connect 3 auftreten.

Neue Songs der Jonas Brothers

Rodriguez bestätigte für das Sequel zudem einen Mix aus mehreren Musikgenres. "Wir wollten unbedingt die Vielfalt der Musik feiern, also haben wir natürlich unsere Rocksongs, aber wir wollten auch viele andere Genres berücksichtigen, die derzeit in der Popmusik beliebt sind", erklärte die Regisseurin. "Es gibt Anspielungen auf Americana-Pop-Country, es gibt mehr Bruno-Mars-Pop-Songs, klassischen Girl-Power-Rock und Songs, zu denen man tanzen kann. Wir haben alles abgedeckt", verspricht sie.

Ob der Star der ersten beiden Filme, Demi Lovato (33), auch im dritten Teil zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar. Bestätigt ist jedoch, dass sie als ausführende Produzentin beteiligt ist. "Man kann nicht wirklich über diese Filmreihe sprechen, ohne Lovato zu erwähnen. Wir lieben Mitchie", sagte Regisseurin Rodriguez im Gespräch mit "EW" und bezog sich dabei auf Lovatos Rolle als Mitchie Torres.