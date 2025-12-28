Regisseurin Veronica Rodriguez spricht über den dritten Teil der beliebten Filmreihe "Camp Rock 3". Neben bekannten Songs aus den früheren Filmen können sich Fans auch auf neue Lieder der Jonas Brothers freuen.
Regisseurin Veronica Rodriguez hat einen Vorgeschmack auf die Musik des kommenden Films "Camp Rock 3" gegeben. "Wir haben natürlich auch einige unserer Original-Songs wieder mit dabei", verriet sie gegenüber "Entertainment Weekly". "Einige haben wir überarbeitet, andere haben wir unverändert gelassen, weil sie einfach so gut sind. Fans können sich auch auf neue Musik freuen."