Wie lebt es sich mit einem Spitzenkoch an der Seite? Nova Meierhenrich erzählt bei einem immersiven Dinner-Event, wie sehr Brian Bojsens Leidenschaft fürs Kochen ihren Alltag bereichert. Die beiden machten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich.
Einen Spitzenkoch als Partner zu haben, bringt Vorteile - das bestätigt Nova Meierhenrich (51) ohne Zögern. "Ich werde definitiv niemals verhungern", lacht die 51-Jährige. Die Moderatorin und Autorin machte im vergangenen Jahr ihre Beziehung zu dem dänischen Koch Brian Bojsen (53) öffentlich. Jetzt besuchten sie gemeinsam ein immersives Dinner im Port des Lumières in Hamburg. Die Veranstaltung des italienischen Familienunternehmens Mutti, das seit 125 Jahren Tomatenkonserven produziert, stand dabei ganz im Zeichen des Genusses.