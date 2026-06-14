Mit Bono und Patti Smith: Bruce Springsteen nutzt Preisverleihung für politische Botschaft

Beim Tribeca Festival nahm Bruce Springsteen einen besonderen Preis entgegen. Gemeinsam mit Patti Smith sang er "People Have The Power" und nutzte die Bühne für eine klare politische Botschaft. Auch Robert De Niro nutzte seinen Auftritt für scharfe Kritik am US-Präsidenten.
Bruce Springsteen (76) hat beim Tribeca Festival in New York eine besondere Ehrung erhalten und dabei einmal mehr seine Rolle als Stimme des gesellschaftlichen Protests unter Beweis gestellt. Der Musiker wurde mit dem "Harry Belafonte Voices For Social Justice Award" ausgezeichnet und nutzte die Bühne in Lower Manhattan für deutliche politische Botschaften.