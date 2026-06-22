Mit 49 Jahren: Tobey Maguires Ex-Frau Jennifer Meyer ist noch einmal Mutter geworden

Mit 49 Jahren ist die Ex-Frau von Hollywoodstar Tobey Maguire, Jennifer Meyer, ein weiteres Mal Mutter geworden. Ihr drittes Kind, eine Tochter, hat sie mit ihrem Verlobten Geoffrey Ogunlesi bekommen.

Erneuter Nachwuchs bei Jennifer Meyer (49): Die Schmuckdesignerin, die mit ihrem Ex-Mann Tobey Maguire (50) bereits zwei Kinder im Teenager-Alter hat, ist noch einmal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Geoffrey Ogunlesi (34) hat sie eine Tochter bekommen. Die Geburt gab sie am Sonntag auf Instagram bekannt - passend zum Vatertag.

Wie aus dem Posting hervorgeht, kam das Mädchen bereits im vergangenen Monat zur Welt. Zu einem Foto, das Ogunlesi mit dem Baby auf dem Arm zeigt, schrieb Meyer eine kurze Botschaft an ihren Verlobten: "Ein perfekter Monat mit unserem perfekten kleinen Mädchen. Wir lieben dich am meisten."

Bis 2020 war sie mit Tobey Maguire verheiratet

Jennifer Meyer wurde vor allem durch ihre Beziehung mit dem "Spider-Man"-Darsteller Tobey Maguire bekannt. Die beiden waren von 2003 bis 2016 ein Paar und haben gemeinsam Sohn Otis (16) und Tochter Ruby (19). 2020 wurde ihre Ehe geschieden. Im Sommer 2023 wurde Meyer dann erstmals zusammen mit dem 14 Jahre jüngeren Geoffrey Ogunlesi gesehen. Ihr Pärchen-Debüt feierten die beiden im November 2023 bei einem Event in Los Angeles. Anfang September 2024 verkündete Meyer dann die Verlobung.

"Ich hatte eine wirklich tolle Schwangerschaft"

Im Mai hatte Meyer mit dem US-Magazin "People" offen über ihre erneute Schwangerschaft mit 49 Jahren gesprochen: "Ich war viel jünger, als ich meine ersten beiden Kinder bekommen habe, und ich war so ziemlich die Erste in meinem Freundeskreis, die schwanger wurde. Deshalb war die Einstellung damals ganz anders. Und jetzt weiß ich alles und was mich erwartet. Es ist in dieser Phase etwas anstrengender, aber ich fühle mich fantastisch. Ich genieße es. Mir geht es richtig gut. Ich hatte eine wirklich tolle Schwangerschaft."

Besonders dankbar zeigte sie sich darüber, diesen Schritt mit ihrem Partner gegangen zu sein. Übersetzt sagte sie: "Dass ich das in diesem Lebensabschnitt mit diesem Menschen, den ich so sehr liebe, noch einmal erleben durfte, war wirklich toll." Ihre beiden älteren Kinder würden sich "riesig" darüber freuen, ein Geschwisterchen zu bekommen.