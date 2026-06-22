Mit 49 Jahren: Tobey Maguires Ex-Frau Jennifer Meyer ist noch einmal Mutter geworden

Mit 49 Jahren ist die Ex-Frau von Hollywoodstar Tobey Maguire, Jennifer Meyer, ein weiteres Mal Mutter geworden. Ihr drittes Kind, eine Tochter, hat sie mit ihrem Verlobten Geoffrey Ogunlesi bekommen.
Erneuter Nachwuchs bei Jennifer Meyer (49): Die Schmuckdesignerin, die mit ihrem Ex-Mann Tobey Maguire (50) bereits zwei Kinder im Teenager-Alter hat, ist noch einmal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Geoffrey Ogunlesi (34) hat sie eine Tochter bekommen. Die Geburt gab sie am Sonntag auf Instagram bekannt - passend zum Vatertag.