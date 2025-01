Missstände im Turnen: Erste endgültige Konsequenzen am Kunstturnforum

1 Das Training am Stuttgarter Kunstturnforum steht seit Wochen massiv in der Kritik. Foto: Baumann

Nach den Schilderungen der Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum waren bis Sonntag ein Trainer und eine Trainerin vorläufig freigestellt. Nun ist klar, wie es mit ihnen weitergehen wird.











Link kopiert



Mehr und mehr Turnerinnen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten gemeldet. Ehemalige, aber auch noch aktive, die sich schon in der ersten Jahreshälfte 2024 an Vertrauenspersonen gewandt und Missstände angezeigt haben. Sie alle berichteten von Drohungen, Erniedrigungen, Training unter Schmerzen oder trotz Verletzungen sowie psychischem Druck, der auf teils sehr junge Turnerinnen im Training am Stuttgarter Kunstturnforum ausgeübt worden war.