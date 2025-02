Miso Hungry in Freiberg: Sushi mit Rinderhack und Burgersoße – „Es ist nicht das, was man von Sushi kennt“

In Freiberg (Kreis Ludwigsburg) gehen seit ein paar Monaten Sushi und Bowls über die Theke. Auf der Speisekarte stehen nicht nur die klassischen Maki mit Lachs und Avocado – einige Varianten erinnern nur noch optisch an das japanische Gericht.

Seit September gibt es in Freiberg einen neuen Lieferdienst mit Restaurant: Miso Hungry. Der 28-jährige Inhaber Iwo Xia ist in der Gastronomie groß geworden. Seine Eltern haben viele Jahre ein asiatisches Restaurant in Ludwigsburg betrieben, und auch während seines Rechtswissenschaft-Studiums hat er in der Gastronomie gearbeitet. Für Freunde kocht er gerne asiatisch und chinesisch. „Ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch“, sagt er über sich selbst.

Dass er irgendwann ein eigenes Restaurant besitzen wird, war immer der Plan, „aber ich habe nicht gedacht, dass es so früh ist“, sagt er. Als dann im Herzen von Freiberg ein asiatisches Restaurant auszog, ging für ihn „ein kleiner Traum in Erfüllung“. Sushi-Läden gibt es in der Region viele – allein im nahe gelegenen Ludwigsburg sind es mehr als zehn. Was also ist am Miso Hungry besonders?

„Das ist nicht das, was man von Sushi kennt“

Insgesamt arbeiten elf Menschen im Hungry Miso – Fahrer inklusive – und auch Iwo Xias Eltern packen mit an. „Da gibt es auch manchmal Meinungsverschiedenheiten“, verrät Xia. Anders als einst seine Eltern betreibt er kein klassisch asiatisches Restaurant. Im Gegenteil: Auf der Karte stehen auch Gerichte, die nur noch optisch an Sushi erinnern. Ein Beispiel sind die Cheeseburger Roll aus Rinderhack, Sauergürkchen, Reis, frittierten Algen und Burgersoße. „Das ist nicht das, was man von Sushi kennt“, sagt Xia. Aber gerade deshalb sei die Variante für Menschen geeignet, die keinen Fisch mögen.

Außen knusprig, innen weich: die Cheeseburger Roll. Foto: Simon Granville

Der leidenschaftliche Hobbykoch unterteilt seine Sushi in drei Kategorien. Traditionell – das sind unter anderem die bekannten Maki beispielsweise mit Lachs, Krebsfleisch oder Thunfisch oder vegetarisch mit Rettich, Tofu, Avocado, Gurke oder Karotte. Fancy – dazu gehören die kegelförmigen Temaki, „die Schultüte für Sushi-Liebhaber“ und Out of control – dazu zählen die Cheesy Crunchy Chicken Roll bestehend aus frittierten Hähnchenstreifen, Karotten, Gurke und flambierter Käsesoße.

Dass Iwo Xia bei seiner Karte über den Tellerrand hinausschaut, zeigt sich auch beim Dessert. Sushi mit Erdbeeren, Frischkäse und weißer Schokosoße oder gefüllt mit Apfel-Zimt-Kompott. Und das im Algenblatt, schmeckt das? „Durch das Frittieren und beispielsweise die weiße Schokolade kommt der Algengeschmack nicht so durch“, beruhigt Xia.

„Die Menschen sind gemütlich geworden“