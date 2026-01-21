Minusgrade in Stuttgart: Welche Rechte haben Mieter, wenn die Heizung ausfällt?

Mehrere Personen haben unsere Redaktion kontaktiert, weil die Heizungen in ihren Stuttgarter Wohnungen nicht mehr funktionieren. Was Mieterinnen und Mieter zum Thema wissen sollten.
In einem Haus in Stuttgart-Untertürkheim waren Anfang Januar mehrere Familien mit kleinen Kindern zehn Tage lang ohne Heizung. Auch warmes Wasser gab es durch den Ausfall nicht mehr, Duschen war unmöglich. In Stuttgart-Feuerbach froren Mieterinnen und Mieter sechs Tage lang bei 13 Grad in ihren Wohnungen. Nur zwei von mehreren Fällen, die Menschen jüngst verzweifelt gegenüber unserer Redaktion geschildert haben. Was Mieterinnen und Mieter wissen sollten, wenn sie in der Kälte sitzen.