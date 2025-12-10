Ministerin aus Sachsen appelliert: 80.000 Legehennen nach Vogelgrippe-Ausbruch getötet

1 Die Folgen des Vogelgrippe-Ausbruchs sind gravierend. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nach einem Vogelgrippe-Ausbruch müssen in Ebersbach (Sachsen) rund 80.000 Legehennen getötet werden. Die Sozialministerin ruft Geflügelhalter zur Vorsicht auf.











Wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs müssen in einem Geflügelbetrieb in Ebersbach im Landkreis Meißen rund 80.000 Legehennen getötet werden. „Die Geflügelpest hat nun leider einen zweiten großen Nutzgeflügelbestand in Sachsen erreicht. Die Folgen sind gravierend. Die erforderlichen und rechtlich notwendigen Maßnahmen wurden unmittelbar eingeleitet“, teilte die zuständige Sozialministerin Petra Köpping (SPD) mit.