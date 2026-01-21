Millionenraub vor dem Landgericht: Die verschwundene Million und die Suche nach der Wahrheit

In Stuttgart selbst Beute gemacht, in Serbien wieder ausgeraubt? Im Verfahren gegen einen 39-Jährigen widerspricht eine Zeugin dessen Einlassung.
Wo ist die Million? Diese Frage steht zwar nicht wirklich im Zentrum des Prozesses gegen einen 39-jährigen Ex-Profihandballer aus Serbien, der sich am Stuttgarter Landgericht wegen Diebstahls verantworten muss. Sie zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Verhandlungstage. Denn es ist der dritte Prozess im Fall eines aufsehenerregenden Millionencoups aus dem Herbst 2022. Der Ex-Profi, eine wasserstoffblonde Frau mit aufgespritzten Lippen und ein offenbar gutmütiger Dritter im Bunde erbeuteten damals 1,25 Millionen Euro aus den Räumen einer Stuttgarter Werttransportfirma. Die Frau, die dort arbeitete, packte das Geld in eine Sporttasche und verließ die Räumlichkeiten. Die Flucht führte sie über Wien nach Serbien.