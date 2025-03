Milliardendefizit der Pflegekassen: AOK-Landeschef fordert Reform der Pflegeversicherung

Mehr Masernfälle in Baden-Württemberg Die Masern sind auch im Südwesten zurück

Nach einem deutlichen Rückgang in den vergangenen Jahren sind 2024 wieder mehr Menschen in Baden-Württemberg an Masern erkrankt. Die Mehrzahl der Erkrankten sei unter 14 gewesen – und nicht geimpft, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart.