Militärübung in Litauen

1 Ein Soldat bringt während der Militärübung «Iron Wolf II» auf dem Truppenübungsplatz Pabrade eine US-amerikanische Fahne an einem Militärfahrzeug an. (Archivbild) Foto: BELGA/Dirk Waem

US-Truppen üben in Litauen an der Nato-Ostflanke. Anschließend werden vier Soldaten vermisst und fieberhaft gesucht. Der Nato-Generalsekretär geht aber davon aus, dass sie nicht mehr am Leben sind.











Nato-Generalsekretär Mark Rutte geht davon aus, dass vier in Litauen vermisste US-Soldaten ums Leben gekommen sind. „Wir kennen die Einzelheiten noch nicht, aber das ist eine schreckliche Information“, sagte Rutte am Rande eines Besuchs in Polen der Nachrichtenagentur PAP zufolge.