Migräneattacke mit Folgen: Plötzlich blind: Austin Butler dachte, er würde sterben

Ein heftiger Migräneanfall hat bei Austin Butler eine kurzzeitige Erblindungserscheinung ausgelöst. Der Schauspieler hatte das Gefühl, das Leben würde aus ihm weichen, wie er in einem neuen Interview erzählt.
In "The Bikeriders" mimte Austin Butler (34) den beinharten Biker. Doch vor den Dreharbeiten fürchtete er um sein Leben, gab der "Elvis"-Mime jetzt in einem großen Interview zu seinem neuen Film "Caught Stealing" in der amerikanischen "Men's Health" zu. Er wäre beinahe gestorben, bevor er das Drama über einen Motorradclub in Chicago drehen konnte. Zumindest kam es dem Golden-Globe-Gewinner so vor.