Mietshaus von Vonovia in Stuttgart: Vereiste Rampe vor Stuttgarter Hochhaus – „Das ist eine echte Gefahrenlage“

An einem Hochhaus der Vonovia in Stuttgart ist die Rampe vor dem Eingang über Tage vereist. Eine Mitarbeiterin der Diakonie macht sich große Sorgen um die Sicherheit der Bewohner.
Einmal die Woche besucht Martina Henkel eine 94-jährige Seniorin, die am Wegaweg 6 in Stuttgart-Vaihingen wohnt. Henkel arbeitet bei der Diakonie beim Besuchsdienst. Am vergangenen Montag um 15 Uhr war sie wieder bei der dementen Bewohnerin, die am Rollator gehen muss, und wollte zusammen mit ihr das 14-stöckige Hochhaus der Vonovia verlassen. Dabei stellten sie fest, dass die Rampe am Hauseingang neben der Treppe im unteren Drittel vereist war. Zwar konnten Henkel und die Seniorin das Haus über die Treppe verlassen, und ihren Einkauf trotzdem tätigen – obwohl auch die Fläche vor dem Treppenabschnitt teils mit Eis überzogen gewesen sei.