Mieses Geschenk: Margot Robbie bekam Abnehm-Ratgeber von Kollegen

Margot Robbie (35) erinnert sich an ein besonders vergiftetes Geschenk eines Kollegen. Ein Schauspieler, dessen Namen sie nicht nannte, überreichte ihr einmal einen Abnehm-Ratgeber. Dies verriet die "Barbie"-Darstellerin in einem gemeinsamen Videointerview mit Sängerin Charli xcx für das Portal "Complex".

Bei dem Buch handelte es sich um "Warum französische Frauen nicht dick werden". Die französische Autorin Mireille Guiliano (79) veröffentlichte den weltweiten Bestseller im Jahr 2004.

"F*** dich, Junge"

"Er gab mir im Grunde genommen ein Buch, um mir zu sagen, dass ich abnehmen sollte" sagte Margot Robbie. "Ich dachte nur: Wow." An einer anderen Stelle wird sie deutlicher: "F... dich, Junge", habe sie gedacht. Was aus dem Mann geworden ist, wisse sie nicht, sagte die Australierin.

Der Kollege schenkte es ihr am Anfang ihrer Karriere, die im Jahr 2007 begann. Wie viele andere australische Darsteller begann sie ihre Laufbahn in der Seifenoper "Nachbarn". 2013 wurde sie mit "The Wolf of Wall Street" international bekannt.

Margot Robbie und Charli xcx (33) sind gerade auf Pressetour für ihren Film "Wuthering Heights". Robbie spielt in Emerald Fennells (40) Neuverfilmung des Romans von Emily Brontë (1818-1848) die Hauptrolle an der Seite von "Frankenstein"-Star Jacob Elordi (28). Charli xcx liefert die Musik für den Film, der am 12. Februar in die deutschen Kinos kommt.