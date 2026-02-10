Mieses Geschenk: Margot Robbie bekam Abnehm-Ratgeber von Kollegen

Margot Robbie erinnert sich an das schlimmste Geschenk ihres Lebens. Ein männlicher Kollege schenkte ihr zu Beginn ihrer Karriere einen Abnehm-Ratgeber. Dies verriet die "Wuthering Heights"-Darstellerin in einem Interview mit Charli xcx.
