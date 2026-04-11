Michael-Premiere in Berlin: Diese Jackson-Familienmitglieder fehlten

Bei der Weltpremiere des Michael-Jackson-Biopics in Berlin zeigten sich die Söhne Prince und Bigi mit rührenden Outfit-Hommagen - während Tochter Paris und die Schwestern Janet und LaToya der Veranstaltung fernblieben.
Berlin, roter Teppich, ein Familienname im Fokus: Bei der Weltpremiere des Biopics "Michael" in der Berliner Uber Eats Music Hall am Freitagabend trat der Jackson-Clan nicht ganz geschlossen auf. Während die Söhne des verstorbenen King of Pop (1958-2009) mit durchdachten Outfits für Aufsehen sorgten, fehlten drei prominente Familienmitglieder vollständig.