Michael-Premiere in Berlin: Diese Jackson-Familienmitglieder fehlten

Bei der Weltpremiere des Michael-Jackson-Biopics in Berlin zeigten sich die Söhne Prince und Bigi mit rührenden Outfit-Hommagen - während Tochter Paris und die Schwestern Janet und LaToya der Veranstaltung fernblieben.

Berlin, roter Teppich, ein Familienname im Fokus: Bei der Weltpremiere des Biopics "Michael" in der Berliner Uber Eats Music Hall am Freitagabend trat der Jackson-Clan nicht ganz geschlossen auf. Während die Söhne des verstorbenen King of Pop (1958-2009) mit durchdachten Outfits für Aufsehen sorgten, fehlten drei prominente Familienmitglieder vollständig.

Prince Jackson (29) erschien im schwarzen Anzug mit rotem Hemd und schwarzer Krawatte - eine bewusste Anspielung auf den Look, den sein Vater 2002 bei seinem legendären Auftritt zum 50. Jubiläum der Musiksendung "American Bandstand" trug. Bruder Bigi (24) wählte ein schwarzes Sakko mit goldenen Streifen an den Ärmeln und kombinierte dazu ein Detail, das auffiel: ein Armband mit einem Nahaufnahmebild von Michael Jacksons Füßen in einer seiner ikonischsten Tanzposen. Beide Brüder trugen außerdem ein goldenes Kronen-Emblem auf ihrem Jackett, wie "People" berichtete.

Große Familie und ein stolzer Onkel

Neben den Söhnen waren auch mehrere Geschwister des Verstorbenen vor Ort: Jackie Jackson, Jermaine Jackson und Marlon Jackson posierten auf dem roten Teppich. Jermaines Söhne Jaafar und Jermajesty sowie Randy Jackson Jr. waren ebenso mit im Aufgebot. Jaafar Jackson (29) spielt in dem von Antoine Fuqua inszenierten Lionsgate-Film die Titelrolle. Er war nach einer weltweiten Casting-Suche für die Rolle ausgewählt worden und erklärte laut "People", er habe die Rolle als eine Art Berufung empfunden. Im Interview mit "Entertainment Tonight" zeigte sich Jackie Jackson in Berlin emotional und den Tränen nahe, als er von der Leistung seines Neffen schwärmte: "Er wurde Michael auf dieser Leinwand. Er ist wunderbar."

Was an diesem Abend jedoch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit auf sich zog wie die Anwesenden: die drei auffälligen Absenzen. Tochter Paris Jackson (28) fehlte ebenso wie Michaels Schwestern Janet (59) und LaToya Jackson (69).

Paris in West Hollywood, nicht in Berlin

Während ihre Brüder in Deutschland den Teppich betraten, ließ sich Paris Jackson zur selben Zeit in West Hollywood fotografieren - mit einem Getränk in der Hand, entspannt und erkennbar weit weg vom Premierenrummel. Laut "TMZ" traf sie sich dabei mit einer Freundin.

Dass Paris der Premiere fernbleibt, kommt nicht überraschend. Ihre Haltung zum Film hat sie bereits mehrfach deutlich gemacht. Als Schauspieler Colman Domingo (56) - er spielt Joe Jackson im Film - im September 2025 behauptete, Paris und Prince seien dem Projekt gegenüber sehr unterstützend eingestellt gewesen, reagierte Paris laut "Page Six" auf Instagram. Sie habe null Prozent Anteil an dem Film gehabt, betonte sie. Sie habe lediglich einen frühen Drehbuchentwurf gelesen, Anmerkungen gemacht und, als diese nicht berücksichtigt wurden, das Projekt hinter sich gelassen. Zwischenzeitlich klärten sich die Missverständnisse mit Domingo, doch ihre Ablehnung des Films selbst blieb bestehen. Gemäß "TMZ" warf sie dem Nachlassverwalter John Branca zudem vor, durch seine Unerfahrenheit eine kostspielige Nachproduktion verursacht zu haben. Der Nachlass wies die Vorwürfe zurück.

Auch Janet Jacksons Verhältnis zum Film gilt als schwierig. Laut einem Bericht von "Page Six" vom März hatte sie bei einer früheren Vorführung in Anwesenheit von Familienmitgliedern kaum eine Szene unkommentiert gelassen - von Schauspielleistungen über Maske bis hin zur Körpersprache der Darsteller soll sie nahezu alles kritisiert haben. Bemerkenswert: Janet Jackson taucht laut "Variety" im Film gar nicht erst als Figur auf. Hingegen wird LaToya Jackson von der britischen Schauspielerin Jessica Sula (31) verkörpert.