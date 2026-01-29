Michael Leiters startet als Porsche-Chef mit Tempo und Härte. Er will das Unternehmen aufrütteln – doch sein Umgang mit Top-Kräften und ruppige Ansagen sorgen für Unruhe.
Der neue Porsche 911 trägt zwar nicht seinen Namen, aber jeder Besitzer dieser Ikone fährt ein Stück seines Werks spazieren: Michael Mauer, langjähriger Chefdesigner des Stuttgarter Sportwagenbauers, hat drei der insgesamt acht Generationen des Porsche 911 geprägt – und damit über lange Jahre das Erscheinungsbild der Marke entscheidend mitgeformt.