MHP Riesen Ludwigsburg: Trainer John Patrick bekommt Wunschspieler Hunter Maldonado

Die Personalplanungen der MHP Riesen Ludwigsburg liegen im Plan – und befinden sich auf der Zielgeraden. Mit Hunter Maldonado, der auf den Positionen eins bis vier eingesetzt werden kann, steht seit Mittwoch der vorletzte Neuzugang fest. Der 25-Jährige wechselt vom amtierenden Meister der NBA-G-League, Oklahoma City Blue, in die Barockstadt und hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Über mehrere Monate hinweg liefen die Verhandlungen, bereits frühzeitig signalisierten beide Seiten Interesse an einer Zusammenarbeit. Nach der NBA Summer League und der Klärung verschiedener Vertragsklauseln haben Club und Spieler sich nun geeinigt und Klarheit für die Spielzeit 2024/2025: Maldonado wird diese in Gelb-Schwarz bestreiten.

Das vergangene Jahr verbrachte der großgewachsene US-Amerikaner im Programm der Oklahoma City Thunder. Beim Hauptrundenersten der West-Konferenz trainierte und spielte Maldonado in der zurückliegenden Spielzeit, war aber in erster Linie beim Farmteam in der NBA-G-League aktiv. Für Oklahoma City Blue war er dabei einer der wichtigsten Akteure, kam durchschnittlich 25:06 Minuten zum Einsatz, in denen er mit 10,3 Punkten, 4,7 Assists, 4,6 Rebounds und 1,2 Ballgewinnen seine Allround-Fähigkeiten bewies. Er trug somit auch wesentlich zum Gewinn der Meisterschaft bei, seinem bisher größten Erfolg. Der angestrebte Sprung in die NBA gelang aber (noch) nicht, fortan möchte der Guard in Europa für Furore sorgen und sich selbst mit guten Leistungen in einem anderen Umfeld ins Schaufenster stellen.

Chefcoach John Patrick ist jedenfalls optimistisch, dass dieses Unterfangen gelingen und Maldonado die Riesen bereichern wird: „Maldo war seit Tag eins mein Wunschkandidat. Ich bin erleichtert und glücklich, dass er hier in Ludwigsburg seine europäische Karriere beginnt. Er ist in der Lage, eine Vielzahl von Positionen zu verteidigen und tut viele kleine Dinge, um sein Team zum Sieg zu führen.“