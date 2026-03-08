MHP Riesen Ludwigsburg: Riesen-Power in lila Trikots

Die Bundesliga-Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg siegen mit 75:67 (47:33) gegen die Towers aus Hamburg.

Alles auf Gelb, so lautet normalerweise der Slogan der MHP Riesen Ludwigsburg. Am Sonntag aber spielten die Bundesliga-Basketballer anlässlich des Weltfrauentages (passend mit gleich zwei Schiedsrichterinnen) erstmals in einem fliederfarbenen Trikot. Und in diesem modischen Farbtupfer siegten die Riesen 75:67 (47:33) gegen die Towers aus Hamburg. Trainer Mikko Riipinen sagte: „Das war der Sieg, der mich am meisten stolz macht bisher in der Saison – unter diesen Umständen.“

Denn nachdem am Freitag in Ulm (76:93) bereits vier Stammspieler gefehlt hatten, musste nun kurzfristig auch noch Routinier Jonas Wohlfarth-Bottermann mit Oberschenkelbeschwerden passen. Unter diesen Vorzeichen ist das Erfolgserlebnis umso höher zu bewerten, wobei Elijah Hughes mit 20 Punkten am Ende bester Ludwigsburger war.

Die Riesen führten schon mit 16 Punkten, doch beim 62:61 drohte die Partie vor 3527 Zuschauern zu kippen. „Aber die Qualität unserer Würfe war nicht ausreichend“, sagte Hamburgs Coach Benka Barloschky.

Weiter geht es für die Riesen nun am Samstag bei Rasta Vechta, dann wieder in Gelb. Die Sondertrikots werden für einen guten Zweck versteigert, aber zumindest einmal haben sie Glück gebracht.