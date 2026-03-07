Albert Schneider ist fast so alt wie sein Unternehmen. 90 Jahre alt wird der Mann, der dafür gesorgt hat, dass die Metzgerei Schneider anders als viele Konkurrenten eine Zukunft hat.
Natürlich trifft man sich im Laden. Dort, wo der Metzger Schneider seit 76 Jahren residiert, wo er zum Stadtbild gehört – und wo Albert Schneider aufgewachsen ist. Im Eckhaus an der Gutenbergstraße. Generationen von Stuttgartern standen dort am Tresen, haben ihre Rouladen, Saiten und Rostbraten gekauft oder als Kind ein Rädle Lyoner bekommen.