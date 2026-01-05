Ariana Grande hat sich einmal mehr zur Fee Glinda gestylt. Zu den Critics Choice Awards erschien sie in einem rosa Kleid mit Glitzer-Cape. Die Jury konnte der "Wicked"-Star zumindest filmisch jedoch nicht verzaubern.
Die Stars haben bei den Critics Choice Awards Glamour auf den schwarzen Teppich gebracht. Besonders Ariana Grande (32) fiel ins Auge: Die Sängerin und Schauspielerin erinnerte in einem zartrosa Satinkleid an die Fee Glinda, die sie in beiden "Wicked"-Filmen verkörpert. Das Besondere an dem Kleid war das mit Steinchen besetzte, bodenlange Cape. Einige Applikationen bildeten kleine Blumen.