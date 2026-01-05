Ariana Grande hat sich einmal mehr zur Fee Glinda gestylt. Zu den Critics Choice Awards erschien sie in einem rosa Kleid mit Glitzer-Cape. Die Jury konnte der "Wicked"-Star zumindest filmisch jedoch nicht verzaubern.

Die Stars haben bei den Critics Choice Awards Glamour auf den schwarzen Teppich gebracht. Besonders Ariana Grande (32) fiel ins Auge: Die Sängerin und Schauspielerin erinnerte in einem zartrosa Satinkleid an die Fee Glinda, die sie in beiden "Wicked"-Filmen verkörpert. Das Besondere an dem Kleid war das mit Steinchen besetzte, bodenlange Cape. Einige Applikationen bildeten kleine Blumen.

Dazu wählte Grande funkelnde Ohrringe. Ihre braunen Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur, ein paar Strähnen fielen ihr ins Gesicht. Im Oktober hatte sich Grande nach fast drei Jahren erstmals wieder mit braunen Haaren gezeigt. Im Rahmen von "Wicked" und "Wicked: Teil 2" hatte sie ihre Mähne blond gefärbt.

"Wicked"-Star geht ohne Preis nach Hause

Während Grande mit ihrem Style überzeugte, ging sie bei den Critics Choice Awards leer aus. In der Kategorie der besten Nebendarstellerin gewann stattdessen Amy Madigan für den Film "Weapons". Sie setzte sich auch gegen Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Teyana Taylor ("One Battle After Another") sowie Wunmi Mosaku ("Blood & Sinners") durch. Auch in sechs weiteren Kategorien, darunter "Bester Film", musste sich Grandes "Wicked: Teil 2" geschlagen geben.

Doch die Award-Saison hat erst begonnen. Der zweite Teil der Musicalverfilmung könnte etwa bei den Golden Globes triumphieren. Ariana Grande ist als beste Nebendarstellerin nominiert, Cynthia Erivo (38) als beste Hauptdarstellerin. Das Team hinter dem Film kann zudem auf eine Ehrung für den Kino- und Kassenerfolg hoffen. 2025 holte "Wicked" bereits diesen Preis. Auch für den besten Filmsong ist die Fortsetzung nominiert.