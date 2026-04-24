Messebilanz: Industriemesse bringt nur wenig Schwung

Die Unternehmen aus der Region, die in Hannover ausgestellt haben, sind überwiegend zurückhaltend mit ihrem Ausblick.
Es gibt sie also noch, die positive Nachricht in diesen Zeiten: „Einen derartigen Andrang an unserem Stand gleich am ersten Messetag hat es noch nie gegeben“, berichtet Joachim Ley, der Vorstandsvorsitzende des Künzelsauer Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg. Und er fügt hinzu: „Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt“. Ein „Hingucker“ sei der Aufzugsmotor gewesen, der ohne seltene Erden auskommt. Die Messe diene in erster Linie der Imagepflege, „aber ich hatte auch konkrete Gespräche mit Vertretern von Unternehmen, bei denen es zu Aufträgen in größerem Umfang kommen kann“. Etliche Besucher hätten sich auch für offene Stellen interessiert.