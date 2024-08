7 Home& Garden an der Solitude – die meisten Besucherinnen und Besucher waren von der Atmosphäre rund um Schloss Solitude begeistert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Neue Trends und zeitlose Klassiker lassen bei der Home&Garden vom 15. bis 18. August am Schloss Solitude die Shoppingherzen höherschlagen.











Nachdenklich dreht Jil aus Renningen bei ihrem Bummel über die Home&Garden am Schloss Solitude ein Kissenbezug in ihren Händen hin und her. Freundin Carola ist auch nicht überzeugt. Obwohl: „Das Muster ist sehr schön, aber so etwas hast du schon“. Das Urteil der Freundin überzeugt. Und so ziehen die beiden ohne Kissenbezug weiter zum nächsten Stand.