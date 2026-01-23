Messalina im Leonhardsviertel: „Schnauze voll von Stuttgart“ – John Heer sucht Mieter für Table-Dance-Bar

Nach juristischem Sieg über die Stadt sucht die Table-Dance-Bar Messalina im Leonhardsviertel einen neuen Mieter. Betreiber John Heer sagt, er habe „die Schnauze voll von Stuttgart“.
Die Table-Dance-Bar Messalina im Leonhardsviertel steht vor einem Betreiberwechsel. Auf der Immobilienplattform Immoscout24 wird derzeit ein neuer Mieter für die Location gesucht. Für viele kommt das überraschend. Denn erst kürzlich hatte Eigentümer und Betreiber John Heer mit dieser Immobilie vor Gericht einen Erfolg erzielt.