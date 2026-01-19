Merklingen im Alb-Donau-Kreis: A8 Richtung Stuttgart nach Lkw-Auffahrunfall wieder frei

1 Die A8 musste nach dem Unfall gesperrt werden. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi/Monika Skolimowska

Mitten im morgendlichen Verkehr blieb die A8 nach einem Auffahrunfall mit drei Lkw bei Merklingen stundenlang gesperrt. Wer nach Stuttgart will, musste eine Umleitung in Kauf nehmen.











Link kopiert



Nach einem schweren Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) am frühen Morgen stundenlang in Richtung Stuttgart gesperrt worden. Zwei Lkw-Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen drei Uhr auf Höhe des Parkplatzes Widderstall. Erst rund fünf Stunden später konnte die Stelle geräumt und die Autobahn wieder freigegeben werden.