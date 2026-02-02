Mercedes S-Klasse auf Spurensuche: Was Bertha Benz wohl zum beheizbaren Gurt gesagt hätte?

Mercedes-Benz schickt drei neue S-Klasse-Modelle auf Weltreise. Der Start der Promo-Tour steht im Zeichen der Urväter des Autos – und einer abenteuerlustigen Frau.
Als die letzte Lobrede auf die neue S-Klasse gehalten, das letzte Glas erhoben und der letzte Song von Stargast Sam Smith verklungen ist, geht es eigentlich erst so richtig los. Das Ende der feierlichen Weltpremiere der aufgefrischten Luxuslimousine von Mercedes-Benz im eigenen Museum ist nämlich für drei dieser Modelle der Start zu einer Weltreise.