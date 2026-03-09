Mercedes-Entwickler aus Stuttgart erfindet Mini-Gerät gegen Handysucht

Tagsüber entwickelt er bei Mercedes-Software, abends ein Gerät gegen Handysucht – produziert in Stuttgart-Ost. Warum er Investoren bislang in den Wind schießt.
Es ist kurz nach drei Uhr morgens. Konstantin Singer hat seine einjährige Tochter gerade wieder beruhigt, liegt jetzt aber selbst wach im Bett – und greift zum Smartphone. Statt einzuschlafen, so erzählt er es, scrollt der Stuttgarter durch Social Media. „Der eigentliche Schlafkiller war nicht das Gerät“, sagt der 36-Jährige heute, „es war mein eigenes Verhalten. Der Reflex war schneller als jeder gute Vorsatz.“