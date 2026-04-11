Mercedes-Benz: Milliarden-Ausschüttung für Aktionäre – wann wird die Dividende überwiesen?

Mercedes-Benz schüttet für 2025 rund 3,3 Milliarden Euro aus. Damit gehört der Stuttgarter Konzern trotz sinkender Dividende zu den vier größten Dividendenzahlern im Dax.
Traditionell beteiligt Mercedes-Benz seine Aktionäre am Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres. Für 2025 schüttet der Dax-Konzern voraussichtlich rund 3,3 Milliarden Euro aus. Möglich wird das, obwohl Mercedes-Benz trotz rückläufiger Verkaufszahlen sowie wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungen ein positives Konzernergebnis erzielt hat.