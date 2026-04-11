Mercedes-Benz: Milliarden-Ausschüttung für Aktionäre – wann wird die Dividende überwiesen?

Mercedes-Benz schüttet für 2025 rund 3,3 Milliarden Euro aus. Damit gehört der Stuttgarter Konzern trotz sinkender Dividende zu den vier größten Dividendenzahlern im Dax.

Traditionell beteiligt Mercedes-Benz seine Aktionäre am Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres. Für 2025 schüttet der Dax-Konzern voraussichtlich rund 3,3 Milliarden Euro aus. Möglich wird das, obwohl Mercedes-Benz trotz rückläufiger Verkaufszahlen sowie wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungen ein positives Konzernergebnis erzielt hat.

Auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung am 16. April müssen die Aktionäre dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat noch zustimmen. Das gilt allerdings als Formsache.

Mercedes-Benz schüttet rund 3,3 Milliarden Euro aus

Pro Aktie erhalten die Aktionäre eine Dividende von 3,50 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Gewinnbeteiligung damit um 0,80 Euro: 2024 hatte Mercedes-Benz 4,30 Euro je Aktie gezahlt, insgesamt 4,1 Milliarden Euro.

Der im Februar 2026 veröffentlichte Geschäftsbericht hatte noch eine Gesamtausschüttung von 3,4 Milliarden Euro prognostiziert. Grundlage waren rund 957 Millionen Aktien im Umlauf zum Stichtag 31. Dezember 2025. Seit Jahresbeginn 2026 hat der Konzern jedoch etwa acht Millionen Aktien zurückgekauft.

Was bringt ein Aktienrückkaufprogramm?

Das im März 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm wurde inzwischen bis November 2026 verlängert. Durch den Rückkauf baut Mercedes-Benz Liquidität ab und verringert zugleich die Zahl der sich im Umlauf befindenden Aktien. Für Aktionäre kann dies von Vorteil sein, weil sich die Ausschüttung rechnerisch auf weniger Anteile verteilt. Vor Beginn des Programms waren mehr als eine Milliarde Mercedes-Aktien im Umlauf, bis heute wurden rund 120 Millionen Aktien zurückgekauft, womit der Bestand bei etwa 949 Millionen Papieren liegen dürfte.

Wer erhält die Dividende und wann wird sie ausgezahlt?

Dividendenberechtigt ist, wer zum Stichtag der Hauptversammlung am 16. April eine Mercedes-Benz-Aktie im Depot hält. Der Zeitpunkt der Auszahlung ist gesetzlich geregelt: Sie erfolgt am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung. Da Wochenenden nicht mitzählen, erhalten die Aktionäre die Dividende am Montag, 21. April.

Im Vergleich der Dax-Konzerne liegt Mercedes-Benz bei der Dividendensumme auf Platz vier. Spitzenreiter ist die Allianz mit Ausschüttungen von rund 6,5 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom (4,8 Milliarden Euro) und Siemens (4,2 Milliarden Euro). Hinter Mercedes-Benz reihen sich die Munich Re und SAP ein.