Menschen mit Behinderung: Automobilkrise trifft Werkstätten – „Mir ist manchmal langweilig“

Spaziergänge während der Arbeitszeit – daran sei vor zwei Jahren nicht zu denken gewesen, sagt Thomas Kammerer. In der Kalibrierabteilung saß er oft, prüfte Messgeräte und Netzteile der Kunden auf ihre Genauigkeit. Eins nach dem anderen, jeden Tag. Heute tröpfeln die Aufträge dafür nur unregelmäßig herein. Auch die kleinen Motoren, die Kammerer und seine Kollegen zusammensetzen, sind weniger geworden, zwei Aufträge aus der Automobilindustrie fielen ganz weg. „Mir ist jetzt manchmal langweilig bei der Arbeit“, sagt der 44-Jährige. Um sich die Zeit zu vertreiben, macht er kleine Rundgänge durch die Werkstätten des BHZ.

Den Rückgang der Aufträge, den Thomas Kammerer in der täglichen Arbeit spürt, kann Werkstattleiter Wolfgang Bretschneider mit Zahlen unterlegen. Während der Dienstleistungssektor, den das BHZ mit Cateringangeboten und Konferenzmöglichkeiten am Standort Feuerbach bedient, boome, gingen die Aufträge in der Wirtschaftsproduktion zurück: Nach Jahren, in denen sie sogar Aufträge ablehnen mussten, macht die diakonische Einrichtung der Behindertenhilfe seit 2023 jährlich 20 Prozent weniger Umsatz in diesem Bereich. Wenige Aufträge seien komplett weggebrochen, aber viele Kunden beauftragten mit geringeren Stückzahlen. Neben wirtschaftlichen Gründen liege das auch an der Automatisierung in der Industrie. Außerdem konkurrierten die Werkstätten mit billigeren Anbietern aus Osteuropa und Asien.

Die baden-württembergische Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung (LAG WfbM) kann diese Tendenzen für viele ihrer 85 Mitglieder beobachten, vor allem für jene, die von der Automobilindustrie und ihren Zulieferern abhängig sind. „Die Werkstätten sind immer ein Spiegel der aktuellen Wirtschaftslage“, sagt Geschäftsführerin Ute Schottmüller-Einwag. Man sei mit den Arbeitgeberverbänden zwar im Austausch darüber, erinnere an die soziale Verantwortung der Unternehmen, aber am Ende entschieden diese bei der Auftragsvergabe meist unter Kostenaspekten.

Für Werkstattleiter Bretschneider ist klar: „Wir brauchen dringend Neukunden.“ Wenn es derzeit zu wenig Arbeit für alle gibt, versuche man das aufzufangen. Zum Beispiel, indem die Beschäftigten Eigenprodukte wie Kerzen, Seifen oder Dekoartikel fertigen. Oder indem sie anderweitig gefördert werden, zum Beispiel mit Schreib- und Rechenkursen, Musik- und Sportangeboten. „Viele Werkstätten versuchen auch, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, zum Beispiel im Bereich Recycling, Dienstleistungen oder Medizinindustrie“, weiß Ute Schottmüller-Einwag zu berichten.

Der Umsatzrückgang hat auch finanzielle Folgen: Die Werkstätten müssten bei den Kosten sparen, erklärt Bretschneider. Gelinge das nicht ausreichend, könnte das Entgelt der Beschäftigten sinken. Durchschnittlich 240 Euro verdient man in baden-württembergischen Werkstätten pro Monat, rund ein Drittel davon ist leistungsabhängig. Hinzu kommen bei vielen Beschäftigten Grundsicherung, Wohngeld, Pflegeleistungen oder Erwerbsminderungsrente. So kommen die Menschen laut der Statistik auf Nettoeinkommen zwischen 973 und 1070 Euro.

Dass die Akquise neuer Aufträge nicht leicht ist, auch davon kann Wolfgang Bretschneider berichten. Oft funktioniere sie über bestehende Kontakte zu Unternehmen. Auf Messen und Events versuche er, neue zu knüpfen. Außerdem arbeite man mit einem externen Vertriebler zusammen. Für seine Beschäftigten braucht der Chef Tätigkeiten mit möglichst wenigen, einfachen Schritten. Für jede und jeden wird die Arbeit entsprechend seiner Fähigkeiten angepasst, der Arbeitsplatz individuell ausgestattet.

Die blauen Schutzkappen beispielsweise, die sie für die Automobilindustrie reinigen, sind ein ideales Betätigungsfeld für Bretschneiders Schützlinge. An diesem Tag sitzen neun Männer und Frauen an einem langen Tisch, jeder eine Kiste mit Kappen vor sich, die er mit einem Lappen von Schmieren und Schmutz befreien sollen. Auch diese Arbeit ist weniger geworden: „Früher bekamen wir zehn Gitterboxen mit je 1000 Kappen pro Woche geliefert, derzeit sind es nur fünf“, sagt Wolfgang Bretschneider.

Thomas Kammerer treibt die Sorge um, dass er irgendwann nichts mehr zu tun haben könnte. Er hat in den Werkstätten seit 2010, täglich von 8.30 bis 15.45 Uhr, einen Schutzraum, „einen Familienersatz“, aber auch seinen Traum-Arbeitsplatz gefunden. Schon als Kind interessierte er sich für Technik. Baute Autos und Kräne mit kleinen Motoren. Nach einer Ausbildung zum Technischen Zeichner war er dem freien Arbeitsmarkt nicht gewachsen. Druck und Stress machten ihn krank. In den BHZ-Werkstätten kann er in seinem Tempo werkeln, ist der Mann für die komplexeren Arbeiten, setzt zum Beispiel kleine Motoren, die in behindertengerechten Autos verbaut werden, zusammen. Thomas Kammerer ist stolz darauf, Teil der bis dato florierenden Industrie in der Region zu sein, zum Wirtschaftskreislauf seiner Stadt zu gehören. Arbeit ist ja immer auch Identität.

Derzeit arbeitet er am Auftrag eines Herstellers von Messinstrumenten. 100 Starkstromkabel müssen zugeschnitten, isoliert und mit Hülsen versehen werden. „Das ist unser Vorteil, dass wir auch Aufträge mit kleinen Stückzahlen machen können, die sich anderswo nicht lohnen würden“, sagt Werkstattleiter Bretschneider. Thomas Kammerer sitzt an einer hydraulischen Presse, fixiert die Hülsen an den Kabeln mit „ordentlich Druck“. Seit einer Woche beschäftigt ihn der Auftrag, er wird ihm noch für ein paar Tage Arbeit geben. Tage, in denen er keine Zeit für Spaziergänge hat.

Die Werkstätten und ihre Probleme

Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WFBM)

sind gemeinnützig und ermöglichen Menschen mit Behinderung, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht tätig sein können, Teilhabe am Arbeitsleben. Außerdem sind sie Rehabilitationseinrichtungen, in denen die Beschäftigten ihre Leistungsfähigkeit entwickeln, erhöhen oder wiederzugewinnen. Werkstätten arbeiten unter anderem im Bereich Dienstleistungen (Catering, Gartenpflege), stellen eigene Produkte her oder bearbeiten Aufträge aus der Industrie (Monate, Kontrolle). Seit 50 Jahren sind 85 von ihnen in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) zusammen geschlossen, die ihre Anliegen vertritt. Sie bieten 37.000 Arbeitsplätze an.

Mindestlohndebatte

Immer wieder wird gefordert, dass die Werkstätten Mindestlohn zahlen müssten, sonst würden die Beschäftigten „ausgebeutet“. Die LAG lehnt dies ab. Mit ihren Mitarbeitern, die teils stark eingeschränkt in ihrer Arbeitsfähigkeit seien, könnten die Werkstätten dafür nicht genug erwirtschaften, sagt Geschäftsführerin Ute Schottmüller-Einwag. Allerdings fordert auch die LAG eine Reform der Entlohnung, denn für viele Beschäftigte sei es eine Überforderung, staatliche Zusatzleistungen zu beantragen und nachzuhalten. Außerdem werde jede Entgelterhöhung auf die Grundsicherung angerechnet. Der Vorschlag ist deshalb, Werkstätten könnten zum Entgelt von durchschnittlich 240 Euro eine Sozialsubvention von 1000 bis 1100 Euro ausbezahlen. Die aktuelle Regierung hat sich die Verbesserung der Werkstattentgelte in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dort stand sie allerdings auch schon bei der Vorgängerregierung.