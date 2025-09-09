Menschen mit Behinderung: Automobilkrise trifft Werkstätten – „Mir ist manchmal langweilig“

Weil die Wirtschaft kriselt, bekommen Werkstätten für Menschen mit Behinderung weniger Aufträge. Was macht das mit den dort Beschäftigten?
Spaziergänge während der Arbeitszeit – daran sei vor zwei Jahren nicht zu denken gewesen, sagt Thomas Kammerer. In der Kalibrierabteilung saß er oft, prüfte Messgeräte und Netzteile der Kunden auf ihre Genauigkeit. Eins nach dem anderen, jeden Tag. Heute tröpfeln die Aufträge dafür nur unregelmäßig herein. Auch die kleinen Motoren, die Kammerer und seine Kollegen zusammensetzen, sind weniger geworden, zwei Aufträge aus der Automobilindustrie fielen ganz weg. „Mir ist jetzt manchmal langweilig bei der Arbeit“, sagt der 44-Jährige. Um sich die Zeit zu vertreiben, macht er kleine Rundgänge durch die Werkstätten des BHZ.