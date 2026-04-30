Patrick Muldoon, bekannt aus "Melrose Place", ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Zehn Tage später ist nun die Todesursache des Schauspielers offiziell bekannt: Laut Sterbeurkunde erlag er einem Herzinfarkt.

Knapp zwei Wochen nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Patrick Muldoon (1968-2026) gibt es Klarheit über die Hintergründe. Der "Melrose Place"- und "Days of Our Lives"-Star starb am 19. April im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt. Das geht aus der Sterbeurkunde hervor, die mehrere US-Magazine einsehen konnten, darunter "People".

Als unmittelbare Todesursache nennt das Dokument einen Myokardinfarkt, die medizinische Bezeichnung für einen Herzinfarkt. Doch die Sterbeurkunde liefert noch weitere Details, die das Bild vervollständigen: Als zugrunde liegende Ursachen werden eine Lungenembolie sowie eine erbliche Gerinnungsstörung aufgeführt. Bei der sogenannten hereditären Koagulopathie handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die zu übermäßigen Blutungen oder gefährlichen Gerinnseln führen kann. Eine Lungenembolie wiederum entsteht, wenn ein Blutgerinnsel eine Arterie in der Lunge blockiert.

Trauer in Hollywood

Zunächst hatte Muldoons Manager den plötzlichen Tod gegenüber dem US-Branchenmagazin "Variety" bestätigt. Wie aus den Unterlagen des Gesundheitsamts von Los Angeles County weiter hervorgeht, wurde der Leichnam des Schauspielers am 28. April eingeäschert.

Muldoons Tod löste eine Welle der Trauerbekundungen aus, zahlreiche frühere Kollegen meldeten sich in den Tagen nach der Nachricht zu Wort. Schauspielerin Denise Richards (55), die Muldoon einst datete und ihm zeitlebens eng verbunden blieb, schrieb auf Instagram, sie sei "zutiefst gebrochen und am Boden zerstört".

Auch Schauspielerin Tori Spelling (52), eine weitere Ex-Partnerin, würdigte Muldoon mit einem persönlichen Post. Sie habe einen Menschen verloren, der nicht nur äußerlich, sondern vor allem in seinem Wesen schön gewesen sei, hielt sie fest. "Days of Our Lives"-Kollegin Alison Sweeney (49) erinnerte sich auf der Plattform X an die gemeinsame Zeit am Set: Muldoon sei "auf seltene Weise begabt, unermüdlich freundlich und großzügig im Geist" gewesen.

Vielseitiger Schauspieler

Patrick Muldoon machte sich Anfang der 90er-Jahre einen Namen mit einer dreiteiligen Gastrolle in "Saved by the Bell". Es folgte das Engagement, das ihn endgültig bekannt machte: In der Kult-Soap "Days of Our Lives", auf Deutsch auch "Zeit der Sehnsucht", verkörperte er von 1992 bis 1995 die Figur Austin Reed und kehrte 2011 für eine weitere Staffel in die Rolle zurück. Parallel war er drei Staffeln lang in "Melrose Place" als Richard Hart zu sehen. Auch als Kinoschauspieler und Regisseur betätigte sich Muldoon: Nur zwei Tage vor seinem Tod hatte er auf Instagram seine Beteiligung am Krimi-Thriller "Kockroach" mit Chris Hemsworth und Taron Egerton angekündigt.