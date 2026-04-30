Patrick Muldoon, bekannt aus "Melrose Place", ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Zehn Tage später ist nun die Todesursache des Schauspielers offiziell bekannt: Laut Sterbeurkunde erlag er einem Herzinfarkt.
Knapp zwei Wochen nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Patrick Muldoon (1968-2026) gibt es Klarheit über die Hintergründe. Der "Melrose Place"- und "Days of Our Lives"-Star starb am 19. April im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt. Das geht aus der Sterbeurkunde hervor, die mehrere US-Magazine einsehen konnten, darunter "People".