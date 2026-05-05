Melodies In The Forest: Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama

Kevin Spacey wagt den nächsten Anlauf zurück ins Filmbusiness: Der 66-Jährige übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest". Gedreht wird ab Oktober in Italien und Tschechien. Es ist eines der wenigen Projekte, an denen Spacey seit den Vorwürfen gegen ihn arbeitet.
Kevin Spacey (66) kehrt vor die Kamera zurück. Der zweifache Oscarpreisträger übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest". Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, beginnen die Dreharbeiten im Oktober - die Orte des Geschehens werden Italien und Tschechien sein.