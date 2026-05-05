Melodies In The Forest: Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama

Kevin Spacey wagt den nächsten Anlauf zurück ins Filmbusiness: Der 66-Jährige übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest". Gedreht wird ab Oktober in Italien und Tschechien. Es ist eines der wenigen Projekte, an denen Spacey seit den Vorwürfen gegen ihn arbeitet.

Kevin Spacey (66) kehrt vor die Kamera zurück. Der zweifache Oscarpreisträger übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest". Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, beginnen die Dreharbeiten im Oktober - die Orte des Geschehens werden Italien und Tschechien sein.

Spacey verkörpert demnach in dem Film den 85-jährigen Petr Novotni, einen weltberühmten Dirigenten, dessen unheilvolle Vergangenheit ihn auf brutale Weise einholt. An seiner Seite stehen unter anderem John Savage ("Die durch die Hölle gehen"), Vincent Spano ("Rumble Fish"), Antonella Salvucci und Andrea Bruschi. Regie führt Roberto Lippolis, der das Drehbuch ebenfalls verfasst hat. Bekannt wurde er zuletzt mit seinem Drama "The Cat & the Moon".

Eine Entführung und ein düsteres Geheimnis

Die Filmhandlung laut "Deadline": Bei einem Spaziergang wird der gefeierte Dirigent Novotni (Spacey) entführt - und erkennt in seinem Entführer Yosef wieder, einen jüdischen Komponisten, dem er 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt begegnet war. Im weiteren Verlauf stoßen Novotnis Kinder auf ein verborgenes Tagebuch, das alles infrage stellt, was sie über ihren Vater zu wissen glaubten. Die Geschichte drehe sich folglich um Schuld, Mitwisserschaft und den Preis des Überlebens.

Die weltweiten Vertriebsrechte sicherte sich Blue Eyes Film. Das Unternehmen will den Film auf dem Filmmarkt in Cannes Käufern vorstellen. Die 79. Internationalen Filmfestspiele finden dort vom 12. bis 23. Mai 2026 statt.

Eines der wenigen Projekte seit 2017

Für Spacey ist "Melodies in the Forest" eines der raren Engagements, seit ab 2017 schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Mehrere Männer hatten dem Schauspieler unangemessenes Verhalten während seiner Arbeit an "House of Cards" sowie während Theaterproduktionen in Großbritannien unterstellt. 2023 sprach ihn ein britisches Gericht in einem Verfahren wegen sexueller Übergriffe gegen vier Männer frei. Auch eine Zivilklage des US-Schauspielers Anthony Rapp scheiterte. Im Oktober 2026 muss sich Spacey vor dem High Court in London erneut Zivilklagen dreier Männer wegen sexueller Übergriffe stellen.