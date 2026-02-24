Jubel und Protestrufe im Opernhaus Stuttgart – die Aufführungen von Richard Wagners Oper „Meistersinger“ bewegen das Publikum. Was sagt Opernintendant Viktor Schoner?

Als ein Stück „musikalischen Überwältigungstheaters, das Hitler und Co., insbesondere Leni Riefenstahl als Inszenatorin von Hitlers Reichsparteitag, in die Karten gespielt hat“, sieht Elisabeth Stöppler Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“. In ihrer Inszenierung für die Staatsoper Stuttgart arbeitet die Regisseurin entsprechend mit bewussten Brüchen. Warum aber bringt die Staatsoper Stuttgart „Die Meistersinger von Nürnberg“ überhaupt auf die Bühne? Intendant Viktor Schoner gibt Antworten.

Herr Schoner, Wagner auf die Opernbühne zu bringen, verlangt, groß zu denken. Was ist das Besondere an dieser Musik, dass man dieses Wagnis immer wieder neu eingeht?

Der erste Begriff, der mir bei dieser Musik in den Kopf kommt, ist Vielschichtigkeit. Denn neben der von Ihnen angesprochenen Größe, ist dieses Werk auch von vielen kammermusikalischen Passagen geprägt. Gleiches gilt für den Text, der ja auf den ersten Blick schon auch befremdlich wirken kann – bei näherer Betrachtung aber spannende und verschiedenste Ebenen aufmacht. Wagner war ein Genie.

Die Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ ist viel debattiert. Als deutsches Heldenepos wird das Werk immer schon als „national“ gewertet – hier positiv, da negativ. Warum also ausgerechnet „Die Meistersinger“?

Wir leben ja in einer Zeit, in der es meines Erachtens Aufgabe der Kunst ist, Komplexitäten auch komplex erlebbar zu machen. Begriffe wie „Held“ oder „Das Nationale“ werden bekanntlich von populistischen Kräften gerne gebraucht, ideologisch konnotiert und vereinfacht; dagegen müssen wir der Komplexität Raum geben. Dass dieses Phänomen nicht neu ist, sondern unbedingt auch eine historische Dimension hat, zeigt unsere Interpretation ja ganz ausgezeichnet.

Diese Oper ist aus Ihrer Sicht also nicht unaufführbar geworden? Was halten Sie Kritikern eines überbordenden Nationalismus denn entgegen?

Nein, ganz und gar nicht unaufführbar. Ich bin sowieso gar kein Freund vom sogenannten „Canceln“. Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Überbordender Nationalismus ist – nicht nur in Deutschland – ein ungesundes Phänomen. Das müssen wir immer wieder beim Namen nennen und uns dazu verhalten.

Ist es dann vielleicht umgekehrt – und „Die Meistersinger“ sind ein Spiegel nationaler Alleingänge mit globaler Wirkung?

Interessanter Punkt. Natürlich ist bei der Frage der nationalen Identität zu differenzieren zwischen dem Innenblick und dem Blick von Außen. Meine französischen Freunde kommen da immer wieder durcheinander, wenn sie sich mit unserer Kultur beschäftigen. Auch Wagner und Bayreuth spielen da eine zentrale – einmal mehr komplexe – Rolle. Im Grunde nur vergleichbar mit der Rolle von Thomas Mann oder Goethe.

Sechs Stunden Musiktheater sind durchaus eine Herausforderung. Was glauben Sie – wie lange wird es noch ein Publikum für diese Kunst geben?

Also zumindest sämtliche Meistersinger-Vorstellungen dieser Spielzeit sind ausverkauft. Im Ernst: Oper ist ja entstanden aus dem Bedürfnis nach kultischen Erfahrungen. Und Wagner hat das verstanden wie kein anderer. Genau für diese Formate gibt es weiterhin ein Bedürfnis und ein Publikum, davon bin ich überzeugt.

Sie meinen, Richard Wagner hat sich seine Kunst bereits zu Lebzeiten derart sperrig konzipiert, dass die Herausforderung Wagner von Anfang an Bühnen- und Gesellschaftsrealität war?

Ja, diese Kulterfahrung zu realisieren, ist natürlich schon eine große Herausforderung. Wagner hat ja immer für künstlerische Exzellenz gekämpft, im sogenannten Opernbetrieb die Ungenauigkeit angeprangert und schließlich in den Festspielen die einzig wahre Realisierung seiner künstlerischen und gesellschaftlichen Vision gesehen. Das war aber dann auch nicht alles gold. Ich finde, dass die große Erfahrung der Staatsoper Stuttgart mit diesem Repertoire, das wunderbar disponierte Staatsorchester, der Chor, die Solisten und Werkstätten ihren Wagner auf wirklich exzellenten Niveau gemeinsam auf die Bühne gestemmt haben. Schlicht: Winterbayreuth.

Viktor Schoner

Der Intendant

Jahrgang 1974, ist Viktor Schoner in Aschaffenburg aufgewachsen. Er studierte Bratsche an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ und Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Von 1999 bis 2001 war er Fellow an der Graduate School of Arts and Science der New York University. Gemeinsam mit Titus Engel gründete er die Akademie Musiktheater Heute. Im Frühjahr 2001 begann er als persönlicher Referent des Intendanten Gerard Mortier und dramaturgischer Mitarbeiter bei den Salzburger Festspielen. In gleicher Funktion wechselte er mit an die Ruhr, um dort von 2002 bis 2004 gemeinsam mit Mortier die erste RuhrTriennale in den Industriekathedralen der Region zu entwickeln. Von 2004 bis 2008 war er an der Opéra national de Paris tätig, zunächst als Adjoint au Directeur, ab 2006 als Directeur de la coordination artistique. Zwischen 2008 und 2017 war Viktor Schoner als Künstlerischer Betriebsdirektor und Stellvertreter des Intendanten Nikolaus Bachler in künstlerischen Fragen an der Bayerischen Staatsoper tätig.

Das Stück

1868 in München uraufgeführt, gilt „Die Meistersinger von Nürnberg“ als die einzige komische Oper des „Ring“-Komponisten Richard Wagner. Elisabeth Stöppler (Regie) und Cornelius Meister (musikalische Leitung) erzählen an der Staatsoper Stuttgart mit ihrer Sicht auf „Die Meistersinger von Nürnberg“ auch ein Stück deutscher Geschichte und Mentalität zwischen Aufbruch und Restauration und stellen in diesem „Deutschen Sommernachtstraum“ (Elisabeth Stöppler) das Verhältnis der Generationen in den Mittelpunkt sowie die Frage, warum das, was war, vielleicht auch das ist, was wird. Die nächste Aufführung von „Die Meistersinger von Nürnberg“ im Opernhaus Stuttgart findet am 1. März statt.