Jubel und Protestrufe im Opernhaus Stuttgart – die Aufführungen von Richard Wagners Oper „Meistersinger“ bewegen das Publikum. Was sagt Opernintendant Viktor Schoner?
Als ein Stück „musikalischen Überwältigungstheaters, das Hitler und Co., insbesondere Leni Riefenstahl als Inszenatorin von Hitlers Reichsparteitag, in die Karten gespielt hat“, sieht Elisabeth Stöppler Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“. In ihrer Inszenierung für die Staatsoper Stuttgart arbeitet die Regisseurin entsprechend mit bewussten Brüchen. Warum aber bringt die Staatsoper Stuttgart „Die Meistersinger von Nürnberg“ überhaupt auf die Bühne? Intendant Viktor Schoner gibt Antworten.