MeinVfB Pubquiz: Fokus Historie – Wie gut kennen Sie den VfB?

1 In dieser Quizrunde machen wir mit Ihnen einen Streifzug durch die Vereinsgeschichte. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen B

Sie sind ein Experte, was die Weiß-Roten angeht, kennen sich im VfB-Kosmos gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.











Link kopiert



Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten mit unserer Marke MeinVfB seit einigen Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Gastro-Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Gemeinsam mit dem VfB Stuttgart touren wir unter der Flagge von „VfB im Ländle“ durch Württemberg. Zuletzt waren wir im VfB-Fantreff „Alte Amtei“ in Böblingen.