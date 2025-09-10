MeinVfB Abo-Aktion: Jetzt Abo abschließen und VIP-Paket gewinnen!

Exklusive MeinVfB-Aboaktion! Bei Abschluss winkt Ihnen ein VIP-Paket im Wert von 700 Euro. Schnell sein lohnt sich, die Aktion ist zeitlich begrenzt.

Exklusive Abo-Aktion für die MeinVfB-Nutzergemeinde! Brandaktuell bieten wir ein Abonnement für die Stuttgarter Nachrichten (Web & App) für nur 18,93 Euro für sechs Monate an. Buchbar ab sofort über unten stehenden Link. Unter allen Neuabonnenten verlosen wir einmal zwei VIP-Karten (mit Parkschein) für die Partie gegen den FC St. Pauli im Wert von 700 Euro!

Lesen Sie auch

Informationen zum exklusiven MeinVfB-Aboangebot

- Sie zahlen einmalig 18,93 Euro für sechs Monate StN Plus (Web und App). Anschließend geht es zum Normalpreis von 9,99 €/Monat weiter, das Abo ist dann monatlich kündbar.

- Nur unter Neuanmeldungen zum Aktionsabo* verlosen wir einmal zwei VIP-Tickets in der Mechatronik Württemberg Lounge inklusive eines Parkscheins (P7) für das Spiel des VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli am Freitag den 19. September 2025 um 20.30 Uhr.

– Verlost wird das VIP-Paket unter allen Neuanmeldungen, die bis einschließlich 16. September, 23.59 Uhr unser exklusives MeinVfB-Aboangebot gebucht haben.

JETZT AKTIONSABO BUCHEN

Disclaimer*: Dieses Angebot gilt nur, wenn Sie noch kein aktives Abonnement der Stuttgarter Nachrichten besitzen.