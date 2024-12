Mehrlingsgeburt in der Filderklinik: 28-Jährige bringt Drillinge ohne Kaiserschnitt auf die Welt

1 Nadine Rubin mit ihren Drillingen Hailey, Matteo und Amalia. (v.l.n.r.) Foto:

Keine künstliche Befruchtung, kein Kaiserschnitt: Die Geburt von Hailey, Matteo und Amalia ist eine Rarität. Die 28-Jährige Mutter der Drillinge fuhr dafür extra aus Bayern in die Filderklinik. Was hat sie dazu bewogen?











Link kopiert



Ein vorweihnachtliches Wunder gab es am 5. Dezember in der Filderklinik: Die 28-jährige Nadine Rubin hat auf natürlichem Weg Drillinge auf die Welt gebracht. Mit der Geburt ihrer drei Kinder in dem anthroposophisch ausgerichteten Krankenhaus in Filderstadt-Bonlanden, gingt für die junge Frau ein großer Wunsch in Erfüllung.