6 Die Feuerwehr bekämpft den Brand in dem Mehrfamilienhaus in Obertürkheim. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In Obertürkheim bricht am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, bekämpft die Flammen und sucht nach einer vermissten Person.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In einem Mehrfamilienhaus in der Augsburger Straße in Stuttgart-Obertürkheim ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft aktuell die Flammen und sucht eine vermisste Person. (Stand: 8 Uhr)