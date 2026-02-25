Mehrere Taten in Süddeutschland: Auch Willi Weber in Villa überfallen – brutale Räuber in Rumänien verhaftet

Im Jahr 2025 wurden mehrere Ehepaare in ihren Häusern in Stuttgart überfallen – unter anderem auch Ex-Formel 1- Manager Willi Weber. Nun klickten in Rumänien die Handschellen.
Die Polizei hat am Mittwoch vier Männer im Alter zwischen 32 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen, die im Verdacht stehen, brutale Raubüberfälle im süddeutschen Raum – darunter mehrere in Stuttgart – begangen zu haben. Unter den Opfern soll sich auch der ehemalige Formel 1-Manager Willi Weber befunden haben, der im Dezember in seiner Villa in Kräherwald im Stuttgarter Norden überfallen worden war. Bei einem weiteren 31-jährigen Tatverdächtigen wurde die Wohnung durchsucht.