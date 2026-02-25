Mehrere Taten in Süddeutschland: Auch Willi Weber in Villa überfallen – brutale Räuber in Rumänien verhaftet

Im Jahr 2025 wurden mehrere Ehepaare in ihren Häusern in Stuttgart überfallen – unter anderem auch Ex-Formel 1- Manager Willi Weber. Nun klickten in Rumänien die Handschellen.

Die Polizei hat am Mittwoch vier Männer im Alter zwischen 32 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen, die im Verdacht stehen, brutale Raubüberfälle im süddeutschen Raum – darunter mehrere in Stuttgart – begangen zu haben. Unter den Opfern soll sich auch der ehemalige Formel 1-Manager Willi Weber befunden haben, der im Dezember in seiner Villa in Kräherwald im Stuttgarter Norden überfallen worden war. Bei einem weiteren 31-jährigen Tatverdächtigen wurde die Wohnung durchsucht.

Wie die Stuttgarter Polizei berichtet, sollen die Verdächtigen im September 2025 ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Feuerbacher Heide überwältigt, gefesselt und brutal ausgeraubt haben. Die Polizei richtete daraufhin die Ermittlungsgruppe „Titan" ein, deren Ermittlungen die Beamten auf die Spur möglicher Zusammenhänge zu einer ähnlichen Tat im Januar 2025 und zum Überfall auf Willi Weber und seine Frau im Dezember 2025 führten. Bei den Taten gingen die Verdächtigen ähnlich vor: Sie sollen in allen drei Fällen die in den Gebäuden wohnenden und anwesenden Ehepaare überwältigt und Schmuck, Geld und Wertgegenstände geraubt haben. Dabei gingen die Täter laut Polizei äußerst brutal vor: Sie sollen die Ehepaare gefesselt, bedroht, zum Teil verletzt und stundenlang eingesperrt haben, um an ihre Beute zu gelangen. Mit dieser Vorgehensweise sollen sie allein in Stuttgart Wertgegenstände und Geld im Millionenbereich erbeutet haben.

Ähnlich brutaler Fall in Bayern

Aufgrund der parallel geführten Ermittlungen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ergaben sich Hinweise auf einen ähnlich gelagerten Fall im bayerischen Landkreis Neu-Ulm. Tatort des Überfalls war der Polizei zufolge Altenstadt, Ortsteil Illereichen. Vier maskierte Täter drangen demnach am Pfingstwochenende 2025 in ein Anwesen ein. Dort überraschten sie die Familie im Haus und fesselten alle Geschädigten, wobei sie diese auch mit Schusswaffen bedrohten und ihnen mehrfach ins Gesicht schlugen. Anschließend durchwühlten die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach zwei Stunden verließen die vier Täter, die laut den Geschädigten mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen, mit erbeutetem Schmuck und Wertgegenständen das Anwesen.

Die Familie konnte sich kurz darauf von den Fesseln befreien und die Polizei verständigen. Nach diesem Überfall folgte eine intensive polizeiliche Zusammenarbeit, bei der es gelang, den Tatverdächtigen weitere mögliche Taten – insbesondere Wohnungseinbrüche und Diebstahlsdelikte – im süddeutschen Raum zuzuordnen. Der Fall von Altenstadt wurde auch am 26. November 2025 bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen der einzelnen Tatverdächtigen, zu Tatzusammenhängen und zu möglichen weiteren Taten sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Europol unterstützt die nationale Polizei

Die nationale Polizei wurde von Europol unterstützt. Dabei stellte die Polizeibehörde der EU unter anderem Reiseinformationen zur Verfügung, um die Verfolgung und Identifizierung der Verdächtigen zu erleichtern. Die Experten für Eigentumsdelikte von Europol wurden außerdem nach Rumänien entsandt, um vor Ort Unterstützung zu leisten. Gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften Stuttgart und Memmingen wurden europäische Haftbefehle und Durchsuchungsanordnungen erwirkt.

Im Bereich des Kreises Vaslui in Rumänien nahmen Einsatzkräfte die vier Tatverdächtigen am 25. Februar fest. Zugleich durchsuchten sie Wohnungen im Bereich Sospel in Frankreich und in Deutschland im Bereich Neu-Ulm. Die Beamten stellten Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet wird. Die Maßnahmen setzten die baden-württembergischen und bayrischen Beamten mit Unterstützung von Europol, der lokalen rumänischen und französischen Polizei und deren Spezialeinheiten um.

Verdächtige in Auslieferungsgewahrsam

„Die beispiellose Skrupellosigkeit, mit der die Tatverdächtigen vorgegangen sind, hat den Druck auf die Ermittlungen natürlich noch mehr erhöht. Das Gefühl von Wehrlosigkeit und Fassungslosigkeit können wir den betroffenen Personen leider nicht nehmen, aber wir können dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen solchen furchtbaren Angriffen in ihren eigenen vier Wänden ausgesetzt sind“, erklärt Markus Eisenbraun, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart. Die vier 55, 33, 41 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, gegen die europäische Haftbefehle vorliegen, wurden in Auslieferungsgewahrsam genommen, um sie nach Deutschland zu überstellen. Sie werden voraussichtlich am Mittwoch in Rumänien einem Haftrichter vorgeführt.