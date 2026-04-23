Mehrere Straftaten: Polizei stuft Ludwigsburger Bahnhof als „gefährlichen Ort“ ein

Als Schwerpunkt für Kriminalität gilt der Bahnhof in Ludwigsburg laut Statistik nicht. Trotzdem hat die Polizei dort zuletzt die Präsenz erhöht – Kritik kommt von der Antifa.
Es war eine der Überraschungen, die die Ludwigsburger Polizeistatistik aus dem Jahr 2025 hervorgebracht hat: Rein von den Zahlen her gab es am Bahnhof in Ludwigsburg im vergangenen Jahr keinen Zuwachs an Straftaten. „Es sind einzelne Delikte, die besonders schwerwiegend sind und das Bild verzerren“, hatte Guido Passaro, der Leiter des Polizeireviers, bei der Vorstellung der Statistik erklärt.