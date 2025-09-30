Mehrere Objekte im Visier: Länderübergreifender Polizeieinsatz – auch in Weil der Stadt

Die Polizei startet am Dienstagmorgen einen Einsatz in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Im Visier der Ermittler sind offenbar auch einige Objekte in Weil der Stadt.

Im Zuge eines länderübergreifenden Polizeieinsatzes haben die Ermittler am frühen Dienstagmorgen offenbar mehrere Objekte in Weil der Stadt im Osten des Landkreises Böblingen ins Visier genommen. Anwohner berichteten am Morgen von einem großen Polizeiaufkommen im Schießrainweg in der Nähe des Bahnhofs. Der Einsatz dort begann laut Anwohnern zwischen 6 und 7 Uhr. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei seien vor Ort geparkt gewesen, Polizeibeamte hätten Sturmhauben getragen. Die Situation habe zwar ruhig, aber doch auch bedrohlich gewirkt, so eine Anwohnerin.

Viele Schulkinder liefen vom Bahnhof aus Richtung Schulzentrum, sie gingen auch an einem der Polizeiwagen vorbei, der in Verlängerung des Bahnhofs geparkt war und beobachteten naturgemäß interessiert das Aufkommen. Allerdings verlief der Einsatz zumindest diesbezüglich ohne größeres Aufsehen.

Einsätze der Polizei in Weil der Stadt und im Teilort Merklingen

Auch im Teilort Merklingen berichten Bürgerinnen und Bürger von einem Einsatz in der Ortsmitte. Die Verwaltung sei im Vorfeld, wie so in der Regel, nicht über die Einsätze oder Hintergründe der Aktion informiert worden, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus.

In der Tat hat die Polizei am frühen Montagmorgen von mehreren polizeilichen Einsatzmaßnahmen berichtet, die aktuell noch in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchgeführt werden. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Grund des großflächigen Einsatzes ist bisher noch nicht bekannt. Im Laufe des Tages will die Polizei Details bekanntgeben.