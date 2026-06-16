Mehrere Kreuzungen betroffen: Hauptstraße oder nicht? Gefährliches Vorfahrtsrätsel in Benningen

Die Beihinger Straße in Benningen (Kreis Ludwigsburg) war vor dem Bau der Umgehungsstraße eine Landesstraße. Bis heute glauben viele, sie hätten dort Vorfahrt – ein gefährlicher Irrtum.

Freitagnachmittag an der Beihinger Straße in Benningen. Noch vor wenigen Jahren war dies eine vielbefahrene Landesstraße. Seit die neue Umgehungstraße gebaut wurde, ist es im Ortskern deutlich ruhiger geworden, wozu auch die Umgestaltung der Straße mit grünen Verkehrsinseln und versetztem Parken beigetragen hat: „So kann niemand mehr auf die Idee einer irgendwie gearteten ‚Hauptstraße’ kommen“, findet der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon.

Und dennoch gibt es dort immer wieder einmal gefährliche Situationen. Denn so gut wie niemandem scheint klar zu sein, dass die bisherige Landesstraße nach dem Bau der Umgehungsstraße nicht nur umgebaut und zu einer Gemeindestraße zurückgestuft wurde, sondern auch keine Hauptstraße mehr und Teil einer Tempo-30-Zone ist. Damit gilt: Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt.

Fast alle missachten die Vorfahrt von rechts

Dessen ungeachtet fahren Lastwagen, Transporter und auch Autos, die in Richtung Freiberg unterwegs sind, in der Regel ohne zu bremsen oder auch nur ohne einen kurzen Blick der Fahrer an der von rechts einmündenden Straße „Im Schafwasen“ vorbei. Und halten sich dabei noch nicht einmal immer an Tempo 30. Dasselbe Bild in der Gegenrichtung. Hier wird die Einmündung des Beihinger Wegs ignoriert, obwohl von dort Kommende Vorfahrt haben. Und um die Verwirrung perfekt zu machen: An der 100 Meter zuvor einmündenden Theodor-Heuss-Straße haben Fahrzeuge auf der Beihinger Straße tatsächlich Vorfahrt. Denn dieser Bereich liegt noch außerhalb der 30er-Zone, rechts vor links greift deshalb nicht.

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„Wir Anwohner können immer wieder beobachten, dass es gefährliche Situationen gibt und man Unfälle nur vermeiden kann, wenn man auf sein Vorfahrtsrecht verzichtet“, sagt ein Benninger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Auch er selbst sei schon angehupt worden, wenn er sein Vorfahrtsrecht wahrnehmen wollte, und darauf angesprochen, hätten die anderen behauptet: „Hier habe ich Vorfahrt, das ist eine Hauptstraße.“ Solche Diskussionen gebe es immer wieder.

Anwohner fordern eindeutige Beschilderung

Für den Anwohner ist die Lösung klar: „Da muss ein Schild hin, das klar zeigt, dass hier rechts vor links gilt.“ Deshalb habe er auch schon mit der Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt Kontakt aufgenommen. Bei der Gemeinde sei er auf Verständnis gestoßen, beim Landratsamt hingegen nicht. „Da hieß es erst: In einer 30er-Zone dürfen keine zusätzlichen Schilder angebracht werden. Dann wurde doch ein Schild angebracht. Das trägt aber nur den Hinweis: Vorfahrt geändert.“

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Das jedoch findet der Anwohner nicht nur verwirrend, sondern rechtswidrig: „Wenn ein Autofahrer an der Kreuzung mit der Ludwigsburger Straße in die Beihinger Straße einfährt und das Schild ‚Tempo-30-Zone' erkennt, weiß er, dass dort rechts vor links gilt. Dann sieht er vor der Einmündung Schafwiesen das Schild: ‚Vorfahrt geändert’. Die Schlussfolgerung, die er dann ziehen muss: Rechts vor links gilt nicht mehr, er hat Vorfahrt. Ebenso bei der Einmündung Beihinger Weg.“ Der Anwohner glaubt, der Hinweis auf die geänderte Vorfahrt sei gut gemeint gewesen, aber aus den genannten Gründen gefährlich. „Besser wäre es, es durch ein Schild „rechts vor links“ zu ersetzen.

Landratsamt verweist auf ein nicht vorhandenes Gefahrzeichen

Beim Landratsamt sieht man das anders. „Wenn sich eine Verkehrssituation grundlegend ändert, können Verkehrsteilnehmende vorübergehend mit einem Gefahrzeichen und dem Zusatz ‚Vorfahrt geändert’ auf die neue Regelung aufmerksam gemacht werden“, so der Pressesprecher Andreas Fritz. „Daher wurden die Gefahrzeichen mit dem Zusatz ‚Vorfahrt geändert’ auch hier aufgestellt. Für das Verständnis dieses Hinweises ist es nicht erforderlich, die frühere Vorfahrtsregelung zu kennen.“

Bloß: Das von Fritz erwähnte Gefahrzeichen existiert nicht. Es wurde lediglich das Schild „Vorfahrt geändert“ an einem Mast befestigt – darüber befindet sich der Hinweis auf ein Ende der 30er-Zone.

Das Gefahrenzeichen, das laut Landratsamt den Hinweis auf die geänderte Vorfahrt ergänzen soll, existiert nicht. Foto: Sabine Armbruster

„Ich verstehe nicht, warum man das nicht ändern kann“, sagt der Anwohner. „Muss es denn erst zu einem schweren Unfall kommen?“ Der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon sieht das Hauptproblem auch in der Einmündung des Schafwasen. „Schilder wie ‚Vorfahrt geändert’ tragen an dieser Stelle eher zur weiteren Verunsicherung bei“, findet auch er. Eine Idee könne eine Art Haltelinie sein. „Dies werden wir der unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt noch vorschlagen. Ansonsten ist die verkehrliche Regelung eigentlich klar, weswegen wir ‚beide Seiten’ verstehen können“, so Warthon.

Eine weitere Möglichkeit sei, die Theodor-Heuss-Straße in den Ortsstraßencharakter einzubinden. Dazu wären allerdings Umbaumaßnahmen nötig, die erst geplant und dann mit dem Landratsamt abgestimmt werden müssten. Denn die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass es in einer 30er-Zone keine Abbiegespur geben darf.