Als Marty McFly wurde Michael J. Fox zum Weltstar, doch seine Geschichte reicht weit über "Zurück in die Zukunft" hinaus. Am 9. Juni wird der Schauspieler 65 Jahre alt - und lebt über die Hälfte seines Lebens mit Parkinson.
Als Marty McFly in "Zurück in die Zukunft" schrieb er Filmgeschichte und wurde zu einem der prägenden Gesichter der Achtzigerjahre: Am 9. Juni feiert Michael J. Fox seinen 65. Geburtstag. Doch seine öffentliche Geschichte erzählt längst nicht nur von Ruhm, Rollen und Hollywood-Erfolg. Über die Hälfte seines Lebens lebt der Schauspieler inzwischen mit Parkinson.